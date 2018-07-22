Московские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии

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«21 июля в Тегеране (Иран) подвели итоги 29-й Международной биологической олимпиады (International Biology Olympiad — IBO). В состязании приняли участие команды школьников из 71 страны мира. Сборная России завоевала на Международной олимпиаде по биологии три золотых и одну серебряную медаль», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что сборную России на IBO-2018 представляли четыре школьника. По итогам олимпиады москвичи Азат Гараев и Артем Пустовид, а также Данил Афонин из Новосибирска завоевали золотые медали. Серебряную медаль российской команде принесла столичная школьница Ирина Ярутич.

Участников сборной и их наставников поздравила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

Наши школьники возвращаются с 29-й Международной биологической олимпиады с блестящей победой! Прекрасно понимаю, сколько сил, энергии, напряженного труда вложено в этот результат. И тем он дороже для всех нас и нашей страны. Ольга Васильева министр просвещения РФ

«Мир науки безграничен, он требует высокой самоотдачи. Но именно умение день за днем идти к своей цели позволяет мечте стать реальностью. Поздравляю нашу сборную, наставников и желаю дальнейшего творческого поиска и восхождения к новым научным вершинам!», — сказала Васильева.

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В пресс-службе добавили, что руководил российский сборной на олимпиаде профессор кафедры биохимии МГУ им. М. Ломоносова — Александр Рубцов.