Появился рейтинг «торгующих» гражданством стран

Источник: Reuters

Восемь стран квалифицированы МВФ как офшорные зоны. При этом, как указывает агентство, большинство богатых людей покупают гражданство не ради уклонения от налогов, а для хвастовства и безопасности.

Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их. Кристиан Келин глава компании Henley & Partners

Согласно рейтингу, дороже всего обойдется австрийский паспорт: для этого необходимо инвестировать в экономику страны $23,75 млн. Такая практика в Австрии существует с 1985 года.

Следом идет Кипр, чье гражданство будет стоить в десять раз дешевле — $2,375 млн. Замыкает тройку лидеров Мальта с $1,065 млн за паспорт.

Далее идут Турция ($1 млн), Вануату ($226,5 тыс.), Гренада ($208 тыс.) и Сент-Китс&Невис ($150 тыс.).

Самое дешевое гражданство можно получить в Сент-Люсии, Доминике и Антигуа и Барбуде за $100 тыс. инвестиций. К тому же налог от дохода на прирост капитала составляет у них 0%.