Появился рейтинг «торгующих» гражданством стран
Информагентство Bloomberg опубликовало список из десяти государств, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику.
Информагентство Bloomberg опубликовало список из десяти государств, гражданство которых можно получить, инвестировав в их экономику.
Восемь стран квалифицированы МВФ как офшорные зоны. При этом, как указывает агентство, большинство богатых людей покупают гражданство не ради уклонения от налогов, а для хвастовства и безопасности.
Если у вас есть яхта и два самолета, следующее, что вам нужно, — мальтийский паспорт. Это последний символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют их.
Согласно рейтингу, дороже всего обойдется австрийский паспорт: для этого необходимо инвестировать в экономику страны $23,75 млн. Такая практика в Австрии существует с 1985 года.
Следом идет Кипр, чье гражданство будет стоить в десять раз дешевле — $2,375 млн. Замыкает тройку лидеров Мальта с $1,065 млн за паспорт.
Далее идут Турция ($1 млн), Вануату ($226,5 тыс.), Гренада ($208 тыс.) и Сент-Китс&Невис ($150 тыс.).
Самое дешевое гражданство можно получить в
Между тем большинство россиян предпочитают жить в России и не хотели бы переезжать за границу. Такой ответ дали 88% опрошенных в ходе исследования ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились «Известия».