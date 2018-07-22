«Праздничное шоу»: как запускали фейерверк в честь Дня города в Калининграде

«Праздничное шоу»: как запускали фейерверк в честь Дня города в Калининграде

Вечером в субботу, 21 июля, в Калининграде прошёл фейерверк в честь Дня города. В Центральном парке культуры и отдыха собралось несколько тысяч горожан.