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11:45 (мск), источник: Калининград.Ru

«Праздничное шоу»: как запускали фейерверк в честь Дня города в Калининграде

Вечером в субботу, 21 июля, в Калининграде прошёл фейерверк в честь Дня города. В Центральном парке культуры и отдыха собралось несколько тысяч горожан.

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Перед фейерверком там прошёл праздничный концерт.

В парке выступили Калининградский областной симфонический оркестр Аркадия Фельдмана, вокальная группа PER4MEN из Москвы и AVVE Project. Сам праздничный фейерверк длился порядка 15 минут.

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«Праздничное шоу»: как запускали фейерверк в честь Дня города в Калининград
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