«Праздничное шоу»: как запускали фейерверк в честь Дня города в Калининграде
Вечером в субботу, 21 июля, в Калининграде прошёл фейерверк в честь Дня города. В Центральном парке культуры и отдыха собралось несколько тысяч горожан.
Вечером в субботу, 21 июля, в Калининграде прошёл фейерверк в честь Дня города. В Центральном парке культуры и отдыха собралось несколько тысяч горожан.
Перед фейерверком там прошёл праздничный концерт.
В парке выступили Калининградский областной симфонический оркестр Аркадия Фельдмана, вокальная группа PER4MEN из Москвы и AVVE Project. Сам праздничный фейерверк длился порядка 15 минут.