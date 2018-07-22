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04:31 (мск), источник: Известия

Актера Андерсона обвинили в нападении на женщину

Американского актера Энтони Андерсона подозревают в нападении на женщину.

Источник: AFP 2018

Как передает телеканал ABC со ссылкой на управление полиции Лос-Анджелеса, в отношении актера начато расследование.

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Сам Андерсон категорически отверг обвинения. По словам его агента, любой человек может «направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет».

«Власти не связывались с Энтони или его представителями по этому поводу. Энтони однозначно оспаривает подобные утверждения», — подчеркнул представитель Андерсона.

47-летний комедийный актер известен по ролям в фильмах «Очень страшное кино 3» (2003), «Отступники» (2006), «Трансформеры» (2007) и др. Съемки в сериале «Черная комедия» в 2014 году принесли Андерсону две номинации на премию «Золотой глобус».

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