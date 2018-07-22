Актера Андерсона обвинили в нападении на женщину

Источник: AFP 2018

Как передает телеканал ABC со ссылкой на управление полиции Лос-Анджелеса, в отношении актера начато расследование.

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Сам Андерсон категорически отверг обвинения. По словам его агента, любой человек может «направить в полицию заявление вне зависимости от того, правдиво оно или нет».

«Власти не связывались с Энтони или его представителями по этому поводу. Энтони однозначно оспаривает подобные утверждения», — подчеркнул представитель Андерсона.