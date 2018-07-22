Кондукторы исчезают из хабаровских автобусов
Это касается тех маршрутов, пассажиропоток в которых невысокий.
Это касается тех маршрутов, пассажиропоток в которых невысокий.
Частные перевозчики постепенно начинают отказываться от кондукторов. Пока такие изменения коснулись только тех маршрутов, пассажиропоток в которых невысокий. Считается, что такое нововведение позволит улучшить качество обслуживания.
— Сначала обязанности кондуктора взяли на себя водители 19 маршрута, теперь и 14-го.
Пассажиропоток с каждым годом становится все меньше. Как уточнила собеседница, люди все чаще предпочитают пользоваться личным транспортом или ходить пешком, в связи с чем перевозчикам сложно окупить все затраты, связанные с покупкой и эксплуатацией автобусов.
— Если опыт будет положительным, то, возможно, к такому новшеству присмотрятся и другие перевозчики. Что касается самих кондукторов, то им предлагается пройти переквалификацию, — завершила Елена Шадуя.