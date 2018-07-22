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10:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Кондукторы исчезают из хабаровских автобусов

Это касается тех маршрутов, пассажиропоток в которых невысокий.

Частные перевозчики постепенно начинают отказываться от кондукторов. Пока такие изменения коснулись только тех маршрутов, пассажиропоток в которых невысокий. Считается, что такое нововведение позволит улучшить качество обслуживания.

 — Сначала обязанности кондуктора взяли на себя водители 19 маршрута, теперь и 14-го. Из-за того, что денег не хватает — кондукторы становятся лишним звеном. Нужно улучшать качество обслуживания, закупать новые автобусы, а не выживать из последних сил, а сокращение ставки может в этом помочь, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска» Елена Шадуя.

Пассажиропоток с каждым годом становится все меньше. Как уточнила собеседница, люди все чаще предпочитают пользоваться личным транспортом или ходить пешком, в связи с чем перевозчикам сложно окупить все затраты, связанные с покупкой и эксплуатацией автобусов.

 — Если опыт будет положительным, то, возможно, к такому новшеству присмотрятся и другие перевозчики. Что касается самих кондукторов, то им предлагается пройти переквалификацию, — завершила Елена Шадуя.

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