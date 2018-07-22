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05:27 (мск), источник: Известия

Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева три недели

Преподаватель из Кении Леонардо Цезарь, которого ограбили сразу по приезде на Украину, более трех недель прожил на Контрактовой площади Киева.

Источник: Reuters

Как пишут украинские «Вести», он приехал в украинскую столицу из Санкт-Петербурга, чтобы устроиться работать преподавателем. В день приезда неизвестные обокрали его прямо на вокзале, отобрав все деньги, документы и вещи.

Отмечается, что 2016 году он закончил Стэнфордский университет в США — один из самых авторитетных и рейтинговых вузов в мире. У него есть диплом о высшем педагогическом образовании. Кроме того, он владеет пятью языками и раньше преподавал в школах Италии, Испании, Белоруссии и России.

В консульстве Кении, куда он обратился после нападения, ему отказали в помощи. В полицию он боялся обратиться, потому что считал это опасным для себя. Из-за жизни на улице у кенийца начались проблемы со здоровьем и его доставили в больницу.
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В данный момент полиция оказывает помощь пострадавшему. Ему предоставили средства связи, а после выписки из больницы временно разместят в одном из хостелов. Сотрудники также восстановят документы кенийца, чтобы он имел возможность уехать.

Сотрудники полиции ранее обнаружили похищенного в Шевченковском районе Киева иностранца. Неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали с места происшествия. По данным СМИ, похищенный является сыном ливийского дипломата.

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