Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева три недели

Источник: Reuters

Как пишут украинские «Вести», он приехал в украинскую столицу из Санкт-Петербурга, чтобы устроиться работать преподавателем. В день приезда неизвестные обокрали его прямо на вокзале, отобрав все деньги, документы и вещи.

Отмечается, что 2016 году он закончил Стэнфордский университет в США — один из самых авторитетных и рейтинговых вузов в мире. У него есть диплом о высшем педагогическом образовании. Кроме того, он владеет пятью языками и раньше преподавал в школах Италии, Испании, Белоруссии и России.

В консульстве Кении, куда он обратился после нападения, ему отказали в помощи. В полицию он боялся обратиться, потому что считал это опасным для себя. Из-за жизни на улице у кенийца начались проблемы со здоровьем и его доставили в больницу.

Читайте также Человек покинул Африку и захватил Китай более двух миллионов лет назад

В данный момент полиция оказывает помощь пострадавшему. Ему предоставили средства связи, а после выписки из больницы временно разместят в одном из хостелов. Сотрудники также восстановят документы кенийца, чтобы он имел возможность уехать.