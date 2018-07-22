Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева три недели
Преподаватель из Кении Леонардо Цезарь, которого ограбили сразу по приезде на Украину, более трех недель прожил на Контрактовой площади Киева.
Преподаватель из Кении Леонардо Цезарь, которого ограбили сразу по приезде на Украину, более трех недель прожил на Контрактовой площади Киева.
Как пишут украинские «Вести», он приехал в украинскую столицу из
Отмечается, что 2016 году он закончил Стэнфордский университет в США — один из самых авторитетных и рейтинговых вузов в мире. У него есть диплом о высшем педагогическом образовании. Кроме того, он владеет пятью языками и раньше преподавал в школах Италии, Испании, Белоруссии и России.
В данный момент полиция оказывает помощь пострадавшему. Ему предоставили средства связи, а после выписки из больницы временно разместят в одном из хостелов. Сотрудники также восстановят документы кенийца, чтобы он имел возможность уехать.
Сотрудники полиции ранее обнаружили похищенного в Шевченковском районе Киева иностранца. Неизвестные насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали с места происшествия. По данным СМИ, похищенный является сыном ливийского дипломата.