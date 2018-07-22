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12:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Названы победители конкурса «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске

Семь победителей выбрало жюри фестиваля КВН «Голосящий КиВиН-2018». Об этом сообщает пресс-служба творческого объединения АМиК, организующего фестиваль.

Главный приз «Большой КиВиН в золотом» завоевала команда «Борцы» из Сургута; «Большой в светлом» — команда «Так-то» из Красноярского края; «Большой в тёмном» получила команда «Раисы» из Иркутска. Специальный президентский (янтарный) приз достался команде из Рязани «Умные люди».

Малые «КиВиНы» в золотом, светлом и тёмном получили команды: «Будем дружить» (Москва), «Русская дорога» (Армавир) и «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь).

Напомним, фестиваль проходил 20—22 июля, эфир телевизионной версии выйдет в ноябре на первом канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ярославская команда КВН получила президентский КиВиН.

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