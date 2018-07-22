Названы победители конкурса «Голосящий КиВиН-2018» в Светлогорске

Главный приз «Большой КиВиН в золотом» завоевала команда «Борцы» из Сургута; «Большой в светлом» — команда «Так-то» из Красноярского края; «Большой в тёмном» получила команда «Раисы» из Иркутска. Специальный президентский (янтарный) приз достался команде из Рязани «Умные люди».