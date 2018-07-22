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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

«Надеюсь, животное — живое»: новосибирца, который «рассмешил» лягушку, обвиняют в жестокости

Попав в руки к человеку, животное стало издавать специфические звуки. Посмотрев видео, многие интернет-пользователи упрекнули автора.

Новосибирец Валентин Лутаев выложил в YouTube видео с лягушкой. Он держит земноводное в руке. Когда зверь лежит в ладони на спине, он проводит пальцем по животу лягушки, и та издает необычные звуки.

Мужчина описал свой ролик. Пояснил, что амфибию нашел с семьей по дороге с озера Кривого.

— Естественно, мы ее поймали и забрали к себе на дачу и выпустили в свой огород, после подробного изучения. Месяц спустя мы приехали вечером на дачу отдыхать после бурной трудовой недели и обнаружили ее снова. Она плавала в нашей ванной на улице. Видимо ей понравилось у нас. Мы ее снова поймали. Малышам ведь интересна всякая живность. Когда мы стали ее рассматривать, то, естественно, детям захотелось посмотреть на ее нижнюю часть. Когда я ее перевернул и начал рассказывать, где какие части тела у нее находятся, то от прикосновений она начала квакать. Такого я еще ни разу не видел. Как лягушки квакают, я, конечно, слышал. Но, они, как правило, сидят в зарослях камыша и от малейшего шороха умолкают. А тут, прям на руках! Зрелище неповторимое! Ребятня в восторге, — написал автор.

За три дня ролик собрал почти тридцать тысяч просмотров, история разлетелась по интернет-лентам. Многие сравнивают необычные звуки животного со смехом. Но в комментариях к ролику интернет-пользователи упрекают автора в жестокости. Вот, какие комментарии появились в сети:

— Ей не приятно, отпустите животное!!!

— Этот «смех» — это попытка подышать нормально, запастись воздухом. От всей души желаю автору, чтобы и его кто-то когда-то так «рассмешил». ﻿

— Бедное животное.

— Вам тоже было бы щекотно, если бы тигр, или лев на спину завалил кого-нибудь из вас и пощекотал лапкой…﻿

Некоторые защищают автора и хвалят видео. Одна из зрительниц, например, написала, что такое видео — «очень на пользу». Но добавила: «надеюсь, животное — живое и плавает дальше».

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