«Надеюсь, животное — живое»: новосибирца, который «рассмешил» лягушку, обвиняют в жестокости
Попав в руки к человеку, животное стало издавать специфические звуки. Посмотрев видео, многие
Попав в руки к человеку, животное стало издавать специфические звуки. Посмотрев видео, многие
Новосибирец Валентин Лутаев выложил в YouTube видео с лягушкой. Он держит земноводное в руке. Когда зверь лежит в ладони на спине, он проводит пальцем по животу лягушки, и та издает необычные звуки.
Мужчина описал свой ролик. Пояснил, что амфибию нашел с семьей по дороге с озера Кривого.
— Естественно, мы ее поймали и забрали к себе на дачу и выпустили в свой огород, после подробного изучения. Месяц спустя мы приехали вечером на дачу отдыхать после бурной трудовой недели и обнаружили ее снова. Она плавала в нашей ванной на улице. Видимо ей понравилось у нас. Мы ее снова поймали. Малышам ведь интересна всякая живность. Когда мы стали ее рассматривать, то, естественно, детям захотелось посмотреть на ее нижнюю часть. Когда я ее перевернул и начал рассказывать, где какие части тела у нее находятся, то от прикосновений она начала квакать. Такого я еще ни разу не видел. Как лягушки квакают, я, конечно, слышал. Но, они, как правило, сидят в зарослях камыша и от малейшего шороха умолкают. А тут, прям на руках! Зрелище неповторимое! Ребятня в восторге, — написал автор.
За три дня ролик собрал почти тридцать тысяч просмотров, история разлетелась по
— Ей не приятно, отпустите животное!!!
— Этот «смех» — это попытка подышать нормально, запастись воздухом. От всей души желаю автору, чтобы и его
— Бедное животное.
— Вам тоже было бы щекотно, если бы тигр, или лев на спину завалил
Некоторые защищают автора и хвалят видео. Одна из зрительниц, например, написала, что такое видео — «очень на пользу». Но добавила: «надеюсь, животное — живое и плавает дальше».