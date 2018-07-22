«Надеюсь, животное — живое»: новосибирца, который «рассмешил» лягушку, обвиняют в жестокости

— Естественно, мы ее поймали и забрали к себе на дачу и выпустили в свой огород, после подробного изучения. Месяц спустя мы приехали вечером на дачу отдыхать после бурной трудовой недели и обнаружили ее снова. Она плавала в нашей ванной на улице. Видимо ей понравилось у нас. Мы ее снова поймали. Малышам ведь интересна всякая живность. Когда мы стали ее рассматривать, то, естественно, детям захотелось посмотреть на ее нижнюю часть. Когда я ее перевернул и начал рассказывать, где какие части тела у нее находятся, то от прикосновений она начала квакать. Такого я еще ни разу не видел. Как лягушки квакают, я, конечно, слышал. Но, они, как правило, сидят в зарослях камыша и от малейшего шороха умолкают. А тут, прям на руках! Зрелище неповторимое! Ребятня в восторге, — написал автор.