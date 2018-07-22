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07:12 (мск), источник: Podrobno.uz

Министр объяснил, почему в этом году резко снизилось число поступающих абитуриентов

В этом году в вузы Узбекистана свои документы сдали свыше 675 тысяч абитуриентов.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В этом году в вузы Узбекистана свои документы сдали свыше 675 тысяч абитуриентов. Эта цифра, по прогнозам экспертов, должна была быть не меньше 810 тысяч. Что случилось, неужели образование потеряло притягательность для молодежи страны или свою роль сыграло повышение стоимости обучения?

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С этим вопросом корреспондент Sputnik в рамках заседания Международного пресс-клуба обратился к министру высшего и среднего специального образования Иномжону Мажидову.

«Предполагаемая причина — в изменившихся условиях прохождения тестовых испытаний. Думаю, что нововведения побудили определенную часть абитуриентов не сдавать документы в этом году. Они надеялись обойти требования и правила. Но есть еще и другой фактор. Около 50 тысяч сдали документы на вечернее и заочное отделение. В прошлом году такого количества не было. Кроме того, более 60 тысяч будут поступать на специальное заочное отделение. В сумме, это выходит, больше ста тысяч», — отметил министр.

Он также добавил, что появление специального заочного отделения сыграло большую роль в перераспределении потока абитуриентов. Так, например, раньше 2/3 от всех претендентов пытались поступить по второму или третьему разу, и, именно значительная часть из них, заметил министр, и пошла на заочные отделения.

Как отмечали эксперты, в этом году в Узбекистане впервые в истории страны вузы будут проводить тестовые испытания не в один день — 1 августа, а с 1 по 15 августа. Экзамены пройдут в две смены. Первая начнется в 8 утра, вторая — с 15:00. По всей республике вступительные экзамены пройдут в 60 павильонах, в каждом из них будет вестись видеонаблюдение.

Шпаргалки и электронные устройства в нынешних условиях будет просто невозможно пронести и поступить смогут только те, кто основательно готовился. К тому же в этом году к процессу проверки тестов не будут допущены сотрудники высших учебных заведений, куда поступает молодежь.

У абитуриента с собой должны быть только паспорт и пропуск ДТМ, в котором указывается время, дата и здание, где будет проходить экзамен. Ручкой и водой они будут обеспечены в помещении, там будут специальные люди, которые помогут им с этим. Главное, что при вхождении на территорию проведения тестовых экзаменов, помимо традиционных металлических рамок, их будут проверять на специальном видеооборудовании с использованием программы идентификации личности.

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