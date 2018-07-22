Роспотребнадзор советует жителям Приморья оберегаться от бешенства
Регион бьёт рекорды по числу нападения животных на людей.
Регион бьёт рекорды по числу нападения животных на людей.
В Приморье число людей, пострадавших от нападения животных, остаётся на высоком уровне и превышает усреднённый показатель по стране. Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.
Одновременно специалисты напомнили, что случаи заболевания граждан бешенством (гидрофобией) не регистрировались с 2002 года. Последний раз такая беда произошла в Уссурийском районе. Однако в управлении Роспотребнадзора советуют приморцам не расслабляться: у животных — и домашних, и диких — бешенство встречается повсеместно. Поэтому и людям следует соблюдать жёсткие меры профилактики.
«Новые эпизоотические очаги бешенства возникают в результате отсутствия регулирования численности безнадзорных животных в городах и сельской местности, несоблюдения правил содержания домашних животных, отсутствия их вакцинации», говорится в сообщении ведомства.
Только цифры.
Ежегодно за помощью к медикам обращается около шести тысяч жителей Приморья, пострадавших от нападения животных. За первое полугодие 2018-го за антирабической помощью (иммунизация против бешенства) в медицинские организации края обратились 2662 человека, показатель 143,8 на 100 тысяч населения (показатель по Российской Федерации — 130,64 на 100 000 населения).