Ночные суды появятся в Караганде
Пилотный проект стартует в Карагандинской области по созданию ночных судов, которые будут функционировать в нерабочие часы, передает корреспондент NUR.KZ.
Пилотный проект стартует в Карагандинской области по созданию ночных судов, которые будут функционировать в нерабочие часы, передает корреспондент NUR.KZ.
«Клиентами» ночных судов будут пешеходы, которые перешли проезжую часть в неположенном месте, нарушившие правила дорожного движения автовладельцы. Речь не идет о полуночи либо о четырех часах утра. Так называемые ночные суды будут работать в вечернее время.
«Проект “ночные суды” позволит участникам экономить их время. Вечернее время — удобный промежуток для разрешения судебных споров. Цель проекта — это удобная реализация прав на судебную защиту», — сообщила руководитель
Рассматриваться там будут дела об административных правонарушениях. Об уголовных делах речи не идет.