Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова, побывав в Крыму, изменила позицию по РФ - СМИ
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Дочь Михаила Задорнова выросла настоящей красавицей
«Улыбка открывает все двери»Правила жизни президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
"Собчак живет, потому что кто-то убивал людей": Прилепин
Онкобольной Юдашкин выглядит худее жены - фанаты
В «Единой России» обсудят варианты мер в отношении Поклонской
«Касперский» предупредил о мошенничестве с картами
Не надевайте короткие юбки: Водонаева осудила стиль полных людей
Миллиардер умер, узнав о смерти сбитого им малыша
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
16Ливневые дожди в Японии
08:12 (мск), источник: Nur.kz

Ночные суды появятся в Караганде

Пилотный проект стартует в Карагандинской области по созданию ночных судов, которые будут функционировать в нерабочие часы, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Клиентами» ночных судов будут пешеходы, которые перешли проезжую часть в неположенном месте, нарушившие правила дорожного движения автовладельцы. Речь не идет о полуночи либо о четырех часах утра. Так называемые ночные суды будут работать в вечернее время.

«Проект “ночные суды” позволит участникам экономить их время. Вечернее время — удобный промежуток для разрешения судебных споров. Цель проекта — это удобная реализация прав на судебную защиту», — сообщила руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

Рассматриваться там будут дела об административных правонарушениях. Об уголовных делах речи не идет.

Все новости региона
Атырау скорбит: ролик о прощании с Денисом Теном в Атырау появился в Сети
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Самолеты Путина и Трампа сравнили по цене и размерам
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Британия пригрозила отказаться от выплат Евросоюзу за Brexit
Где находится самый известный бамбуковый тоннель (фото)
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Во Франции заявили о начале торговой войны между США и Европой
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь