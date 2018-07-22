Ночные суды появятся в Караганде

Источник: Nur.kz

«Клиентами» ночных судов будут пешеходы, которые перешли проезжую часть в неположенном месте, нарушившие правила дорожного движения автовладельцы. Речь не идет о полуночи либо о четырех часах утра. Так называемые ночные суды будут работать в вечернее время.

«Проект “ночные суды” позволит участникам экономить их время. Вечернее время — удобный промежуток для разрешения судебных споров. Цель проекта — это удобная реализация прав на судебную защиту», — сообщила руководитель пресс-службы Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.