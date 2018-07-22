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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае к учебному году допустили 153 школы

Всего 1 сентября свои двери откроют почти 400 общеобразовательных учреждений.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продолжается подготовка школ к учебному сезону. Планируется, что 1 сентября свои двери для учеников откроют общеобразовательных организаций. За парты сядут 145 тысяч детей, 15 тысяч из которых — первоклассники.

— Сейчас готовность школ к новому учебному году оценивает межведомственная комиссия, в состав которой включены представители министерства образования и науки края, Роспотребнадзора, МЧС и других специализированных ведомств. В первую очередь специалисты проверяют обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности, организацию питания и медицинского обслуживания, проведение текущего и капитального ремонта, — сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Пока допуск к новому учебному году получили только 153 школы края, все остальные должны получить разрешения до 17 августа. На подготовку учреждений к работе 2018−2019 года, планируют выделить более 400 миллионов рублей.

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