В Хабаровском крае к учебному году допустили 153 школы
Всего 1 сентября свои двери откроют почти 400 общеобразовательных учреждений.
Всего 1 сентября свои двери откроют почти 400 общеобразовательных учреждений.
В Хабаровском крае продолжается подготовка школ к учебному сезону. Планируется, что 1 сентября свои двери для учеников откроют общеобразовательных организаций. За парты сядут 145 тысяч детей, 15 тысяч из которых — первоклассники.
— Сейчас готовность школ к новому учебному году оценивает межведомственная комиссия, в состав которой включены представители министерства образования и науки края, Роспотребнадзора, МЧС и других специализированных ведомств. В первую очередь специалисты проверяют обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности, организацию питания и медицинского обслуживания, проведение текущего и капитального ремонта, — сообщили в
Пока допуск к новому учебному году получили только 153 школы края, все остальные должны получить разрешения до 17 августа. На подготовку учреждений к работе 2018−2019 года, планируют выделить более 400 миллионов рублей.