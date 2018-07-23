«Крокодил» против «Фантома». Самые необычные дуэли на войне

Источник: РИА "Новости"

Об этой и других необычных дуэлях прошлого столетия — в материале РИА Новости.

Дирижабль на подлодку

Восемнадцатого июля 1943-го дирижабль ВМС США K-74 выполнял рутинный облет Флоридского пролива. Американцы использовали пилотируемые аэростаты для патрулирования побережья в поисках вражеских подводных лодок. На борту дирижаблей было все необходимое для выполнения этой задачи — радар, гидроакустические буи, детекторы магнитных аномалий, мощные средства связи. При обнаружении противника экипажам аэростатов предписывалось передать координаты цели и навести на нее противолодочную авиацию. Но, видимо, не всех военных воздухоплавателей устраивала роль сторонних наблюдателей.

Пилот дирижабля К-74 лейтенант Нельсон Гриллз обнаружил всплывшую немецкую субмарину U-134 глубокой ночью. Неподалеку шли своим курсом два американских корабля — танкер и грузовое судно. Гриллз, опасаясь, что подлодка погрузится и попытается их атаковать, резко снизился и сам пошел на противника.

Экипаж открыл огонь из крупнокалиберных пулеметов и сбросил несколько глубинных бомб, одна из которых взорвалась ниже ватерлинии и повредила корпус U-134.

Субмарина в долгу не осталась: обстреляла К-74 из 20-миллиметрового орудия. Снаряды нанесли серьезный урон, дирижабль рухнул в воду.

Американский дирижабль класса K в составе конвоя во время Второй мировой войны

Экипаж из десяти человек выжил, а подлодка, наскоро залатав повреждения, скрылась. На следующий день воздухоплавателей подобрали американские моряки. Вытащили всех, кроме механика Исадора Стесселя. За считаные минуты до спасения его утащила под воду акула. Это единственный американский военный воздухоплаватель, погибший в боевых действиях.

Дать отпор истребителю

Тяжелый ударный вертолет Ми-24, обвешанный оружием, как новогодняя елка игрушками, зарекомендовал себя идеальным средством огневой поддержки пехоты, охотником за танками и летающей «артбатареей» для уничтожения полевых укреплений. Вместе с тем «Крокодил» неоднократно одерживал победы в схватках с другими вертолетами. В ирано-иракскую войну 1980−1988 годов стычки между иракскими Ми-24 и иранскими «Кобрами» происходили регулярно. По данным Багдада, его вертолетчики уничтожили 53 машины противника.

Боевой вертолет поддержки Ми-24 | Источник: РИА "Новости"

Но самая удивительная дуэль произошла в Ливане. Восьмого июня 1982 года сирийский Ми-24 атаковал колонну израильской бронетехники в долине Бекаа. Израильтяне вызвали подкрепление — на помощь танкистам с ближайшего аэродрома вылетели два «Фантома». Дальнейшее иначе как чудом не назовешь — у вертолета практически нет шансов в стычке с истребителем. «Фантомы» уже вышли на боевой курс, как вдруг сирийский пилот совершил резкий разворот и обстрелял их ракетами ближнего боя Р-60. Первая попала в переднюю полусферу израильского истребителя, вторая угодила в левое крыло ведомому.

Американский военный самолет F-4E Phantom II | Источник: San Diego Air & Space Museum

В первую чеченскую войну, согласно данным из открытых источников, российский Ми-24 В сбил ракетой «воздух — воздух» на догонном курсе вертолет Ан-12, перевозивший для дудаевцев оружие из одной бывших советских республик. Транспортный борт был уничтожен.

Из пушки по воробьям

Знаменитый советский танкист и военачальник Александр Фадин на своей тридцатьчетверке воевал на Воронежском, 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах, бился под Курском, участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Он и его экипаж уничтожили десятки единиц вражеской бронетехники, сотни гитлеровцев, первыми врывались в занятые противником деревни и неоднократно принимали неравный бой. Фадин совершил много подвигов, но самую необычную победу одержал зимой 1944-го, при разгроме Корсунь-Шевченковской группировки противника.

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Во время боя за село Дашуковку Александр Фадин обнаружил низко летящий немецкий самолет итальянского производства «Капрони».

Транспортник сбросил над немецкими позициями ящик с боеприпасами, развернулся и стал заходить на второй круг. Фадин отметил, что «Капрони» шел аккурат над дорогой вдоль телеграфной линии. А расстояние между телеграфными столбами — стандартные 50 метров. Танкист быстро оценил дистанцию, просчитал упреждение и врезал осколочным. Немецкий самолет буквально разорвало в воздухе точным попаданием! Впервые в истории самолет удалось сбить из танкового орудия.

С рельсом наперевес

Следующий пример вряд ли можно назвать дуэлью, однако упоминания он явно заслуживает. Весной-осенью 1940 года британское руководство всерьез опасалось немецкого вторжения. Для борьбы с захватчиками на островах, помимо регулярной армии, планировалось использовать ополчение — Home Guard. Оружия для них не хватало — вооружали даже музейными пиками. А ведь им предстояло встать на пути танковой армады вермахта, «паровым катком» прошедшейся по континентальной Европе. Пиками броню не остановишь, поэтому в ход пошла британская смекалка.

Уинстон Черчилль осматривает 1-й американский эскадрон Home Guard на параде в Лондоне, 9 января 1941 года

Для ополчения разработали смелую, но достаточно забавную тактику, требовавшую слаженной работы команды из четырех охотников за танками.

Главное «вооружение» — железнодорожный рельс, обмотанный на конце вымоченным в бензине одеялом. Эту странную конструкцию предполагалось из укрытия втыкать прямо в ходовую часть проезжающего мимо танка — между катком и ленивцем.