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08:42 (мск), источник: Вести Приморье

Владивосток близок к температурному рекорду жары

По состоянию на 14−50 сегодня в Угловом зафиксирована температура 31,7 градусов жары.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 751 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Вести Приморье

В воскресенье, 22 июля, во Владивостоке установилась необычно жаркая погода. Нынешний день может принести новый температурный рекорд в истории погодных наблюдений Владивостока.

Согласно данным Примпогода, 22 июля максимальная температура воздуха +30,5 °С отмечалась в 1968 году. По состоянию на 14−50 сегодня в Угловом зафиксирована температура 31,7 градусов жары, а на многих термометрах, установленных в общественных местах города, транслируются цифры близкие к 40 градусам.

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