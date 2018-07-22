Владивосток близок к температурному рекорду жары

В воскресенье, 22 июля, во Владивостоке установилась необычно жаркая погода. Нынешний день может принести новый температурный рекорд в истории погодных наблюдений Владивостока.

Согласно данным Примпогода, 22 июля максимальная температура воздуха +30,5 °С отмечалась в 1968 году. По состоянию на 14−50 сегодня в Угловом зафиксирована температура 31,7 градусов жары, а на многих термометрах, установленных в общественных местах города, транслируются цифры близкие к 40 градусам.