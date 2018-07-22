Предстоящая неделя в Красноярске станет «репетицией августа»
В городе ожидается дождливая и прохладная погода.
В городе ожидается дождливая и прохладная погода.
Предстоящая неделя в Красноярске станет «репетицией августа» — так говорят горожане, уже посмотревшие прогноз погоды на семидневку с 23 по 29 июля.
Самыми теплыми днями предстоящей недели должны стать понедельник, 23 июля, и вторник, 24 июля. На эти дни синоптики обещают до +24, а в понедельник еще и без дождя. Далее, чем ближе к концу недели, тем температура воздуха будет больше понижаться. В среду, 25 июля, ожидается всего 23 градуса, в четверг, 26 июля, — до +21, в пятницу, 27 июля, — всего до +20. В субботу, 28 июля, ожидается около +22.
И все дни, со вторника по субботу, по данным синоптиков, будут дождливыми.
Но расстраиваться по поводу того, что лето закончилось, еще рановато. Как это часто бывает в Красноярске, после июльских дождей, в конце месяца — в начале августа, в наш город вновь приходит