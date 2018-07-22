Источник: Комсомольская правда

Предстоящая неделя в Красноярске станет «репетицией августа» — так говорят горожане, уже посмотревшие прогноз погоды на семидневку с 23 по 29 июля.

И действительно, как рассказали «Комсомольской правде"-Красноярск в пресс-службе регионального гидрометцентра, на предстоящей неделе в краевом центре будет прохладно (для лета) и дождливо.

Самыми теплыми днями предстоящей недели должны стать понедельник, 23 июля, и вторник, 24 июля. На эти дни синоптики обещают до +24, а в понедельник еще и без дождя. Далее, чем ближе к концу недели, тем температура воздуха будет больше понижаться. В среду, 25 июля, ожидается всего 23 градуса, в четверг, 26 июля, — до +21, в пятницу, 27 июля, — всего до +20. В субботу, 28 июля, ожидается около +22.

И все дни, со вторника по субботу, по данным синоптиков, будут дождливыми.