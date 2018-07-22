Владивостокский «Луч» сегодня играет с «Ротором»

Как рассказали в пресс-службе «Луча», наши футболисты, персонал и тренерский штаб получили несколько часов свободного времени, чтобы посетить некоторые из достопримечательностей города Волгограда. Сотрудники клуба воочию лицезрели скульптуру «Родина-мать зовёт!», посетили зал Воинской Славы, где почтили память жертв в Великой Отечественной войне, и насладились красотами центральных улиц.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча является «Ротор»: коэффициент на победу хозяев в два с лишним раза ниже, чем на успех «Луча» — 1,9 против 4,1. «Луч» никогда не славился своими выездными матчами, а в прошлом году на чужом поле набрал только 15 очков. «Тигры» проиграли на выезде шесть из семи заключительных встреч, обыграв только «Зенит-2» (2:1). В дебютном матче сезона не получилось одолеть «Химки» (0:1).