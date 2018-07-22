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08:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостокский «Луч» сегодня играет с «Ротором»

Владивостокский футбольный клуб «Луч» проведет сегодня, 22 июля, выездной матч 2 тура Олимп-Первенства ФНЛ против волгоградского «Ротора», сообщает DEITA. RU.

Как рассказали в пресс-службе «Луча», наши футболисты, персонал и тренерский штаб получили несколько часов свободного времени, чтобы посетить некоторые из достопримечательностей города Волгограда.

Сотрудники клуба воочию лицезрели скульптуру «Родина-мать зовёт!», посетили зал Воинской Славы, где почтили память жертв в Великой Отечественной войне, и насладились красотами центральных улиц.

По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего матча является «Ротор»: коэффициент на победу хозяев в два с лишним раза ниже, чем на успех «Луча» — 1,9 против 4,1. «Луч» никогда не славился своими выездными матчами, а в прошлом году на чужом поле набрал только 15 очков. «Тигры» проиграли на выезде шесть из семи заключительных встреч, обыграв только «Зенит-2» (2:1). В дебютном матче сезона не получилось одолеть «Химки» (0:1).

Матч начнется в 2:30 23 июля по владивостокскому времени. Интернет-трансляцию встречи будет вести официальный сайт ФНЛ.

Дмитрий Санников.

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