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08:53 (мск), источник: РИА Новости

На восточное побережье Китая обрушился десятый в этом году тайфун «Ампил»

ПЕКИН, 22 июл — РИА Новости. Тайфун «Ампил» в воскресенье обрушился на восточное побережье Китая, неся с собой сильные порывы ветра и ливневые дожди, сообщает метеорологическое управление КНР.

Источник: AP 2018

Десятый в этом году тайфун обрушился на побережье острова Чунмин возле Шанхая в 12.30 по местному времени (7.30 мск). Порывы ветра в эпицентре тропического шторма достигали 100 километров в час.

Власти пока сохраняют введенный накануне повышенный «оранжевый» уровень предупреждения для районов, оказавшихся в зоне воздействия «Ампил», прежде всего, это прибрежные районы провинций Чжэцзян и Цзянсу, а также город Шанхай.

Ранее стало известно, что власти Шанхая эвакуировали в безопасные места 192,7 тысячи человек, еще 38 тысяч человек были эвакуированы в провинции Чжэцзян.

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Свыше 28 тысяч судов, включая 22,9 тысячи рыболовецких лодок, находившихся в прибрежных районах, вернулись к берегу, выход в море в ближайшие два дня не рекомендуется. Закрыты строительные площадки, туристические объекты, развлекательные парки, выходы на набережные и пляжи. Отменены или отложены запланированные на воскресенье крупные спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Аварийные службы находятся в полной готовности, чтобы не допустить жертв и крупного ущерба от стихии. Власти рекомендуют местному населению воздержаться от выхода на улицу без необходимости, соблюдать меры предосторожности, держаться подальше от опасных прибрежных и горных районов.

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