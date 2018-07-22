В Красноярске протестировали подсветку Коммунального моста
Первые испытания системы подсветки прошли на пролете через ул. Дубровинского.
Первые испытания системы подсветки прошли на пролете через ул. Дубровинского.
На Коммунальном мосту Красноярска протестировали новую подсветку. Первые испытания системы подсветки прошли на пролете через ул. Дубровинского.
По словам мэра Сергея Еремина, работы ведутся сразу в трех местах:
«На одном из пролетов тестируем подсветку нашей “визитки” — Коммунального моста. Делаем ему модный “вечерний наряд”. Он будет гореть разными оттенкам в двух режимах — будничном и праздничном. Работы ведутся сразу на трёх участках: путепроводе на острове Отдыха, мосту через Абаканскую протоку и главном русле Енисея. Устанавливают осветительные приборы, укладывают кабель. Оборудованием занимаются 40 человек, в том числе альпинисты. Конечный результат увидим в конце августа».
Над Абаканской протокой картина подсветки будет немного другой — здесь выделят светом только нижние грани арочных дуг, пространство моста под аркой, а также пилоны опор моста. Эти элементы будут иметь одноцветную подсветку. Таким же одноцветным будет освещение проездов под мостом на острове Отдыха и на правобережной набережной Абаканской протоки. Лампы установят так, чтобы они подсвечивали не только свод и стены тоннелей, но и проезжую часть.
Закупку провели у единственного поставщика. Им стала московская компания ООО «СветоПроект». Работы по освещению Коммунального моста она выполнит за 128,58 млн рублей. Еще 4,419 млн рублей ей заплатили за создание проекта.