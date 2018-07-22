В Красноярске протестировали подсветку Коммунального моста

На Коммунальном мосту Красноярска протестировали новую подсветку. Первые испытания системы подсветки прошли на пролете через ул. Дубровинского.

По словам мэра Сергея Еремина, работы ведутся сразу в трех местах:

«На одном из пролетов тестируем подсветку нашей “визитки” — Коммунального моста. Делаем ему модный “вечерний наряд”. Он будет гореть разными оттенкам в двух режимах — будничном и праздничном. Работы ведутся сразу на трёх участках: путепроводе на острове Отдыха, мосту через Абаканскую протоку и главном русле Енисея. Устанавливают осветительные приборы, укладывают кабель. Оборудованием занимаются 40 человек, в том числе альпинисты. Конечный результат увидим в конце августа».

Напомним, что согласно плану, нижняя часть автомобильной дороги моста над основным руслом, а также нижние поверхности арок и разделительные пилоны получат подсветку прожекторами, которые могут менять свой цвет. Вся подсветка должна быть выполнена таким образом, чтобы не создавать проблем для водителей и пешеходов, которые пользуются мостом, а также для водителей катеров и их пассажиров.

Над Абаканской протокой картина подсветки будет немного другой — здесь выделят светом только нижние грани арочных дуг, пространство моста под аркой, а также пилоны опор моста. Эти элементы будут иметь одноцветную подсветку. Таким же одноцветным будет освещение проездов под мостом на острове Отдыха и на правобережной набережной Абаканской протоки. Лампы установят так, чтобы они подсвечивали не только свод и стены тоннелей, но и проезжую часть.