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09:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидаются порывы до 20 м/с.

ГУ МЧС по РБ предупреждает жителей Башкирии об усилении ветра. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Так, по данным ведомства, 22 июля на территории республики ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 м/с. Ветер будет дуть с северо-запада.

В связи с этим рекомендуется не выезжать за пределы республики без острой необходимости. Будучи дома и на улице соблюдать правила безопасности при усилении ветра. Не стойте рядом с шаткими конструкциями, под деревьями и рядом с электроопорами.

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