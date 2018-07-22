В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Так, по данным ведомства, 22 июля на территории республики ожидается сильный ветер. Его порывы достигнут 15−20 м/с. Ветер будет дуть с северо-запада.

В связи с этим рекомендуется не выезжать за пределы республики без острой необходимости. Будучи дома и на улице соблюдать правила безопасности при усилении ветра. Не стойте рядом с шаткими конструкциями, под деревьями и рядом с электроопорами.