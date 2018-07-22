В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 июля

Пришло время пробовать первые огурцы, которые уже созревали к 22 июля. Кроме того, собирали чернику. Кстати, делать это было нелегко, поскольку около черничных кустов всегда было много комаров. Однако данную ягоду очень любили и уважали, поскольку считали, что черника обладает чудодейственными свойствами. Современная медицина этот факт подтверждает. Известно, что черника полезна людям с плохим зрением, помогает справиться с усталостью глаз, ревматизмом, болезнями желудочно-кишечного тракта и т. д. 22 июля крестьяне даже на некоторое время отвлекались от сенокоса и уделяли внимание именно сбору черники. С ее помощью очищали кровь, лечили печень. Были и приметы, характерные для этого дня.