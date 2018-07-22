В ожидании грозы: точный прогноз погоды в Молдове на 23 и 24 июля
Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.
Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также народные приметы и традиции.
КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодня в Молдове ожидается переменная облачность. Местами пройдёт дождь, переходящий в грозы, при этом сильной жары не будет.
Температура воздуха ночью составит +17…+19 С. Днём воздух прогреется до +28°С.
Ветер будет умеренным, но при грозе порывистым. Атмосферное давление в норме.
В последующие сутки Молдову ждёт дождливая погода: на смену жаре в страну придут ливни.
Температура воздуха существенно не изменится.
Народные приметы
Пришло время пробовать первые огурцы, которые уже созревали к 22 июля. Кроме того, собирали чернику. Кстати, делать это было нелегко, поскольку около черничных кустов всегда было много комаров. Однако данную ягоду очень любили и уважали, поскольку считали, что черника обладает чудодейственными свойствами. Современная медицина этот факт подтверждает. Известно, что черника полезна людям с плохим зрением, помогает справиться с усталостью глаз, ревматизмом, болезнями