Иркутская команда КВН «Раисы» выиграла приз фестиваля «Голосящий КиВиН»

Победителей музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН-2018» назвали 21 июля в Светлогорске. Участницами состязаний были и девушки из иркутской команды КВН «Раисы», которым противостояли еще 14 коллективов. О подготовке сибирячек стало известно «Комсомольской правде в Иркутске».

— В этом году мы усилились еще одной участницей, — рассказал директор «Раис» Михаил Зубков. — В нашем составе появилась известная в Иркутске вокалистка Валентина Тимощук. Мы настраиваемся на самые ответственные игры этого сезона, и одной из них стало выступление в Светлогорске. Да, наши участницы разбросаны по всей России: живут в Иркутске, Чуне, Улан-Удэ, Краснодаре. Но мы ежедневно созваниваемся, работаем над программой.

Кстати, на этом конкурсе наши юмористки уже становились призерами. В 2012 году они завоевали награду «Маленький КиВиН в светлом», а в прошлом сезоне — приз «Большой КиВиН в темном». Однако главный приз «Большой КиВиН в золотом» на этот раз достался команде «Борцы» из Сургута. А «Малый КиВиН в золотом» забрала команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери. И все-таки «Раисы» с пустыми руками не уехали. Они вновь завоевали приз «Большой КиВиН в темном».