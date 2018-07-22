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11:56 (мск), источник: РИАЦ

Кратковременные дожди еще продержатся в Волгоградской области

Кратковременные дожди и грозы пока не покинут Волгоградскую область.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 754 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИАЦ

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, осадки ожидаются в районах области и в самом областном центре. Температура воздуха прогреется до +32°С. Ветер 6−11 м/с порывами.

В начале рабочей недели, судя по прогнозам, погода существенно не изменится.

В понедельник и вторник также пройдут кратковременные дожди с грозами.

Дневные температуры — до +34°С.

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