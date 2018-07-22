Кратковременные дожди еще продержатся в Волгоградской области
Кратковременные дожди и грозы пока не покинут Волгоградскую область.
Кратковременные дожди и грозы пока не покинут Волгоградскую область.
Как сообщает Волгоградский ЦГМС, осадки ожидаются в районах области и в самом областном центре. Температура воздуха прогреется до +32°С. Ветер 6−11 м/с порывами.
В начале рабочей недели, судя по прогнозам, погода существенно не изменится.
В понедельник и вторник также пройдут кратковременные дожди с грозами.
Дневные температуры — до +34°С.