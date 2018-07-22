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11:00 (мск), источник: Вести Иркутск

В Сарайском заливе на Ольхоне запретили ставить палатки

На Ольхоне уже скоро и уничтожать будет нечего. Остров вытаптывают туристы. Исчезают редкие эндемики-растения. В июле и погода не очень задалась, и Байкал холодный, но ежедневно паромы перевозят туда сотни отдыхающих. По оценке «Заповедного Прибайкалья», находиться на Ольхоне одновременно могут не больше 2000 человек. Нацпарк собирается ввести строгий учет всех прибывших. А пока запреты коснулись одного из живописных мест — Сарайского пляжа с белоснежным песком.

Источник: Вести Иркутск

Очередь на паром до Ольхона здесь уже никого не удивляет. Ежедневно сотни туристов стремятся попасть на самый большой остров Байкала:

— Показалось, что Ольхон — достаточно интересное место.

Только вот для Ольхона такая большая нагрузка становится опасной. Уже доказано — остров может выдерживать на своей территории чуть меньше двух тысяч туристов. И то, что с каждым годом его уникальная природа разрушается, замечают и отдыхающие:

— Туристы много, что затоптали. То есть надо загораживать, надо стелить деревянные настилы, надо реально ну что-то с этим делать.

Первые шаги к тому, чтобы регулировать поток, уже делают. Сейчас волонтёры на въезде просят людей заполнять анкеты. Они собирают информацию о том, кто едет на Ольхон к родственникам, а кто на отдых. Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» планирует ограничить количество въезжающих на заповедную территорию:

— Сверяться сведения с нашей регистрацией всех гостей, кто едет. И также будут сверяться те разрешения, которые выписываются. И тем самым «Заповедное Прибайкалье» будет отслеживать, смотреть, в какое время больше всего туристов и что необходимо делать для того, чтобы как-то обезопасить сам остров от нашествия туристов.

Сарайский пляж. Здесь ставили палатки, разжигали костры. Но многолетняя эксплуатация заповедного места принесла свои плоды:

— Спрятаться от ветра, прямо в корнях люди разводили котры. Вот, мы видим, что-то от мангала здесь самодельного осталось. Вот такой ущерб: корни выжигаются. Там уже гниль пошла.

Сотрудник Национального парка Галина Сибирякова рассказывает: от людей пострадали многовековые лиственницы. Из-за палаток ухудшилось состояние почвы. Туристы вытоптали редкие виды растений. Например, черепоплодник почтишерстистый уже практически исчез с территории Ольхона. Чтобы сохранить эндемик, его пришлось оградить забором.

— Видите, практически уничтожен растительный покров. Если бы вы пришли где-то вот несколько лет назад. Вы бы пришли и вот сейчас, в это время года вы бы почувствовали прямо вот благоухание трав. В частности, тимьян Байкальский, чебрец. Вы сейчас можете посмотреть, что мы их практически не видим.

Чтобы дать природе возможность восстановиться, с 13 июля «Заповедное Прибайкалье» перестало выдавать разрешения на установку здесь палаток.

— Ещё в прошлом году берег был усыпан палатками. Теперь здесь просторно. Даже зелени стало больше. Только вот, с запретом на установку палаток пока согласны не все туристы. Сотрудники нацпарка выходят в рейды несколько раз в день, чтобы поддерживать простор Сарайского пляжа.

— Ставить на данной территории по распоряжению запрещено.
— Не подскажете, где можно поставить?

Эти туристы спорить с представителем нацпарка не стали. Их соседки тоже спешат поскорее собрать свою палатку:

— И, конечно, мы за. Я вообще за то, чтобы запрет был на въезд на территорию. Чем больше человека, тем меньше настоящего чего-то, реликтов.

— Не понимаем. Вы говорите то, что нельзя. Палатки у нас ещё не стоят. Поэтому мы спрашиваем.

— Распоряжение в лесничестве есть.

— У меня есть в электронном виде, я могу на телефоне показать.

Туристы из Чувашии Ксения и Александр новыми правилами возмущены. Они долго ехали на Ольхон и, по их словам, об изменениях их не предупредили.

— И мы при этом говорили, что у нас будет несколько остановок. И ещё заранее мы отправляли на почту наш маршрут. То, что мы будем двигаться на север и в обратном направлении. И указывали точки. То, что будем спать именно здесь.

На одну ночь туристам разрешили остановиться на территории пляжа. Злостных нарушителей режима национального парка наказывают. Штраф — от 3000 рублей. И такие случаи уже были:

— Если люди не понимают, либо нарушают, не реагируют на предупреждение, не берут разрешение, выписывается административный протокол. Административный протокол рассматривается юридическим отделом и вносится уже протокол на штрафные санкции, — говорит государственный инспектор в области охраны окружающей среды Алексей Климусов.

Надолго ли запрет в Сарайском заливе, неизвестно. Сейчас «Заповедное Прибайкалье» работает над проектом по благоустройству острова. На Ольхоне они планируют установить настилы под палатки, подготовить тропы. А в ближайшее время на этом пляже установят информационные щиты, где туристов предупредят, что пока здесь можно только любоваться природой.

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