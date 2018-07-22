В Сарайском заливе на Ольхоне запретили ставить палатки
На Ольхоне уже скоро и уничтожать будет нечего. Остров вытаптывают туристы. Исчезают редкие
На Ольхоне уже скоро и уничтожать будет нечего. Остров вытаптывают туристы. Исчезают редкие
Очередь на паром до Ольхона здесь уже никого не удивляет. Ежедневно сотни туристов стремятся попасть на самый большой остров Байкала:
— Показалось, что Ольхон — достаточно интересное место.
Только вот для Ольхона такая большая нагрузка становится опасной. Уже доказано — остров может выдерживать на своей территории чуть меньше двух тысяч туристов. И то, что с каждым годом его уникальная природа разрушается, замечают и отдыхающие:
— Туристы много, что затоптали. То есть надо загораживать, надо стелить деревянные настилы, надо реально ну
— Сверяться сведения с нашей регистрацией всех гостей, кто едет. И также будут сверяться те разрешения, которые выписываются. И тем самым «Заповедное Прибайкалье» будет отслеживать, смотреть, в какое время больше всего туристов и что необходимо делать для того, чтобы
Сарайский пляж. Здесь ставили палатки, разжигали костры. Но многолетняя эксплуатация заповедного места принесла свои плоды:
— Спрятаться от ветра, прямо в корнях люди разводили котры. Вот, мы видим,
— Видите, практически уничтожен растительный покров. Если бы вы пришли
Чтобы дать природе возможность восстановиться, с 13 июля «Заповедное Прибайкалье» перестало выдавать разрешения на установку здесь палаток.
— Ещё в прошлом году берег был усыпан палатками. Теперь здесь просторно. Даже зелени стало больше. Только вот, с запретом на установку палаток пока согласны не все туристы. Сотрудники нацпарка выходят в рейды несколько раз в день, чтобы поддерживать простор Сарайского пляжа.
— Ставить на данной территории по распоряжению запрещено.
— Не подскажете, где можно поставить?
Эти туристы спорить с представителем нацпарка не стали. Их соседки тоже спешат поскорее собрать свою палатку:
— И, конечно, мы за. Я вообще за то, чтобы запрет был на въезд на территорию. Чем больше человека, тем меньше настоящего
— Не понимаем. Вы говорите то, что нельзя. Палатки у нас ещё не стоят. Поэтому мы спрашиваем.
— Распоряжение в лесничестве есть.
— У меня есть в электронном виде, я могу на телефоне показать.
— И мы при этом говорили, что у нас будет несколько остановок. И ещё заранее мы отправляли на почту наш маршрут. То, что мы будем двигаться на север и в обратном направлении. И указывали точки. То, что будем спать именно здесь.
На одну ночь туристам разрешили остановиться на территории пляжа. Злостных нарушителей режима национального парка наказывают. Штраф — от 3000 рублей. И такие случаи уже были:
— Если люди не понимают, либо нарушают, не реагируют на предупреждение, не берут разрешение, выписывается административный протокол. Административный протокол рассматривается юридическим отделом и вносится уже протокол на штрафные санкции, — говорит государственный инспектор в области охраны окружающей среды Алексей Климусов.
Надолго ли запрет в Сарайском заливе, неизвестно. Сейчас «Заповедное Прибайкалье» работает над проектом по благоустройству острова. На Ольхоне они планируют установить настилы под палатки, подготовить тропы. А в ближайшее время на этом пляже установят информационные щиты, где туристов предупредят, что пока здесь можно только любоваться природой.