Операцию по пересадке печени впервые проведут в Иркутске

Источник: Комсомольская правда

Операцию по пересадке печени готовятся впервые провести в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области.

— В настоящее время специалисты активно готовят программу по пересадке печени: приведена в соответствие нормативная база, создан лист ожидания, — говорится в сообщении ведомства. — Пять врачей Иркутской областной клинической больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической трансплантации печени на базе «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова».