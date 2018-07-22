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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Операцию по пересадке печени впервые проведут в Иркутске

Пять врачей прошли повышение квалификации.

Источник: Комсомольская правда

Операцию по пересадке печени готовятся впервые провести в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Иркутской области.

— В настоящее время специалисты активно готовят программу по пересадке печени: приведена в соответствие нормативная база, создан лист ожидания, — говорится в сообщении ведомства. — Пять врачей Иркутской областной клинической больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической трансплантации печени на базе «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова».

Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье отметил, что сейчас в регионе делают лишь пересадку почек. В 2017 году врачи провели 12 таких операций, при том что на гемодиализе находятся 800 жителей области.

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