Операцию по пересадке печени впервые проведут в Иркутске
Пять врачей прошли повышение квалификации.
Пять врачей прошли повышение квалификации.
Операцию по пересадке печени готовятся впервые провести в Иркутске. Об этом сообщила
— В настоящее время специалисты активно готовят программу по пересадке печени: приведена в соответствие нормативная база, создан лист ожидания, — говорится в сообщении ведомства. — Пять врачей Иркутской областной клинической больницы прошли повышение квалификации по вопросам клинической трансплантации печени на базе «Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова».
Главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье отметил, что сейчас в регионе делают лишь пересадку почек. В 2017 году врачи провели 12 таких операций, при том что на гемодиализе находятся 800 жителей области.