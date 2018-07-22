Женился самый популярный белорусский артист

Источник: Комсомольская правда

— Упаду на кухне и буду лежать лет 30, — так реагируют на новость некоторые поклонники музыканта.

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Организаторы сообщили, что свадьбу Олега и Влады готовили две недели. За это время успели поменять место торжества, а количество гостей за три дня увеличилось с 50 почти до 70. В общем, было огонь!

Поклонники же парировали, что подготовить свадьбу за две недели — плевое дело.

— А ты возьми да организуй. Ладно, я тоже считаю, что можно. Можно, но сложно. И нервно. И волнительно, — пишет в своем Инстаграм свадебный организатор Аlinabalash. — Не забывайте, что найти подрядчиков и забронировать место — это вершина айсберга… Готовьтесь к своей свадьбе заранее, размеренно, с удовольствием и без спешки. Получите кайф от этого времени, которое никогда не повторится.