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10:37 (мск), источник: ТАСС

Судебные приставы удвоили число невыездных москвичей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Судебные приставы в 2018 году стали вдвое чаще применять к москвичам ограничение выезда за рубеж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

«В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тыс. постановлений)», — сообщили в УФССП по Москве.

Только за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тыс. должников.

Реже к московским должникам применяют ограничение водительских прав. За полгода такую меру применили в рамках 24,5 тыс. исполнительных производств (за первые шесть месяцев 2017 года было 21 тыс. таких случаев), в результате этой меры взыскано 114 млн рублей. Порядка 90% ограниченных в праве вождения — алиментщики. В числе невыездных должников лишь каждый седьмой — должник по алиментам.

Работа с алиментщиками

За первое полугодие московские приставы взыскали с должников по алиментам 5,7 млн рублей. Более 18 тыс. должников-алиментщиков ограничили в праве выезда за рубеж.

Кроме того, приставы в 1,5 раза больше возбудили административных и уголовных дел в отношении алиментщиков — это 1223 дела об административных правонарушениях по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей») и 222 уголовных дела за неоднократные уклонения от уплаты алиментов.

Взыскание долгов

В УФСПП также сообщили, что приставы столицы за первое полугодие 2018 года взыскали долги на сумму 42,7 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2017 года, а также больше, чем за весь 2015 год.

При этом выросла доля взыскания в бюджет: в консолидированный бюджет перечислено более 17,4 млрд рублей или 41% от взысканных средств. В их числе налоговые платежи (8,5 млрд рублей), административные штрафы (2,3 млрд рублей), исполнительский сбор (более 1 млрд рублей). Годом ранее доля взыскания в пользу бюджета составляла примерно треть от суммы взысканных долгов.

В первом полугодии судебные приставы разыскали 1605 скрывавшихся должников. Кроме того, судебными приставами разыскано шесть детей, которые являлись предметом внутрисемейного спора.

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12 июля© Ньюстюб
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