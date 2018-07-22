77 человек на место. В Иркутской области разгар вступительной поры

Источник: Вести Иркутск

Алексей Гордеев — хорошист, он закончил школу в Якутии и приехал с мамой и сестрой подавать документы в Иркутский технический университет. Решил пойти по стопам отца и выбрал институт архитектуры, строительства и дизайна, хотя это не единственный выбор абитуриента.

— Сюда я приехал, потому что у меня здесь учился отец. Также на строительном факультете. Сюда больше склоняюсь. А Хабаровск — это второстепенный город, если я не попаду в Иркутск, — говорит абитуриент Алексей Гордеев.

Сейчас в ИРНИТУ уже около шести тысяч заявлений. В прошлом году за этот же период число поступающих было на тысячу меньше. Самый большой конкурс на градостроительство — 15 человек на место, а в среднем конкурс составляет — 6 человек.

— Этот год увеличилось количество заявлений на специальности машиностроительного профиля, на самолётостроение. Также традиционно спросом пользуются направления строительство, энергетика, направление IT — технологии, — говорит заместитель ответственного секретаря центральной приёмной комиссии ИрНИТУ Дмитрий Какауров.

На все направления в ИРНИТУ две с половиной тысячи бюджетных мест. На один из популярных — машиностроение — 220, а заявлений около пятисот. Больше всего поступающих мечтают строить самолеты — на 40 мест уже около 200 желающих.

— Что связано с заказом для Иркутского авиационного завода на самолёты МС — 21, также в этом году у нас много заказов с дальнего востока, по судостроительным корпорациям, — говорит ответственный по приёму документов в Институт авиамашиностроения и транспорта Алексей Стрелков.

А в Иркутском госуниверситете на верхних строчках — направления гуманитарные и социально-экономические. Несмотря на то, что в России профессия юриста уже не так популярна, здесь по-прежнему самый большой конкурс — 77 человек на место. Общий конкурс — 10 человек. Всего в ИГУ около двух тысяч бюджетных мест.

— На сегодняшнюю дату в ИГУ подали порядка 20 тысяч заявлений, более чем от семи тысяч абитуриентов, — говорит ответственный секретарь центральной приёмной комиссии ИГУ Дмитрий Матвеев.

С каждым годом все меньше в ИГУ пользуются популярностью такие профессии, как математик, физик, биолог, химик. Вот и Анастасия Буркина из Чунского района выбрала журналистику, говорит мечтает помогать людям через СМИ. Абитуриентка уже прошла творческий конкурс.

— Было сочинение, были темы на выбор, и второй тур — это собеседование, тоже было несложно вполне, — говорит абитуриентка Анастасия Буркина.

Иркутянка Елизавета Мутина выбрала Байкальский государственный университет. Кстати, у неё уже есть диплом БГУ. Елизавета получила его три недели назад, отучилась на направлении «Банковское дело».

— Дальше хочу учиться. Поступила на магистратуру, только что подала документы на управление персоналом, так как хочется повышать уровень своих знаний именно в работе с клиентами, персоналом, — говорит абитуриентка Елизавета Мутина.

Самая востребованная здесь специальность — «Управление персоналом», на нее самый большой конкурс. Всего в БГУ уже подали около семи тысяч заявлений. Конкуренция большая. Зачислить могут 640 бюджетников. Поэтому в среднем сейчас на место — более 20 человек. В топе востребованных специальностей не только юриспруденция, цифровая экономика, бизнес и информатика.

— Такое направление подготовки как искусство и гуманитарные науки. В этом году стартовало в первые в Иркутской области, потому что ближайшая подготовка по этому направлению осуществляется в Бурятском государственном университете. Пока набор идет только на коммерческой основе, но уже отмечен интерес к данному направлению, — говорит ответственный секретарь центральной приёмной комиссии БГУ Любовь Волченко.