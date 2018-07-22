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11:56 (мск), источник: ЕАН

Ужин на 150 тысяч: журналист из Екатеринбурга исполнил условия футбольного пари с самим собой

Журналист ЕТВ Андрей Варкентин исполнил условия пари, которое заключил, фактически, с самим собой.

Екатеринбуржец пообещал накрыть стол для друзей на 150 тыс. рублей, если российская сборная выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018. Соответствующий пост Андрей разместил в facebook еще до начала чемпионата.

Как рассказал Андрей ЕАН, для выполнения обещания ему не пришлось продавать машину или брать кредит, но практически все семейные накопления были потрачены.

«Было много шуток о том, что я вынужден буду продать почку, чтобы рассчитаться за стол, но обошлось без этого. Хотя, что такое почка, в конце концов? Главное — это друзья и эмоции!», — сказал Андрей.

Отметим, что журналист рисковал более серьезными тратами: в случае победы сборной Станислава Черчесова Варкентин обещал устроить вечеринку на один миллион рублей.

Андрей обращался за финансовой поддержкой к игрокам сборной России, но они на призыв не откликнулись. Серьезную скидку азартному журналисту для исполнения условия соглашения дал екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин, в одном из заведений которого и прошла в итоге вечеринка. Участие в ней приняли более 20 человек, в основном, коллеги Андрея Варкентина по работе в СМИ.

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