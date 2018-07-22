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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

Около трети месячной нормы осадков выпало в Брагине и Василевичах

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около трети месячной нормы осадков выпало в ночь с 21 на 22 июля в Василевичах и Брагине Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Источник: БЕЛТА

«Днем 21 июля сильные ливни прошли по Гомельской, Могилевской и по востоку Витебской областей. Больше всего осадков выпало в Гомеле и Мстиславле. Минувшей ночью сильные дожди шли в Гомельской области: в Брагине выпало 22 мм осадков, в Василевичах — 30 мм. Это около трети месячной нормы», — сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. По востоку при грозах в отдельных районах ожидаются сильные ливни, град. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый, по востоку в отдельных районах сильный шквалистый. Температура воздуха днем составит 21−27 градусов тепла.

В начале следующей недели дождей станет меньше. Так, 23 июля кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в отдельных районах страны. Во вторник, 24 июля, кратковременные дожди прогнозируются преимущественно по востоку Беларуси, местами возможны грозы.

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