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19:04 (мск), источник: Pro Город Самара

В нескольких районах Самары будет ограничена подача горячей воды

В Самаре в нескольких районах будет ограничена подача горячей воды до 25 июля. Об этом сообщают в администрации города.

Источник: Reuters

Ограничения произойдут в связи со значительным количеством повреждений на тепловых сетях, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянной ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.

По информации самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» ограничение действует в границах улиц: Алма-Атинская-Ташкентская-Солнечная-Гастелло-пр. Карла-Маркса-Ставропольская-Каховская-Магистральная-Литвинова-Ракитовское шоссе — Ак. Павлова-Советской Армии-Центральная-Московское шоссе-Партизанская-Балаковская-Авроры-Гагарина-Ерошевского-Мичурина-Революционно.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению горячего водоснабжения, поскольку это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в осенне-зимний период.

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