В нескольких районах Самары будет ограничена подача горячей воды
В Самаре в нескольких районах будет ограничена подача горячей воды до 25 июля. Об этом сообщают в администрации города.
В Самаре в нескольких районах будет ограничена подача горячей воды до 25 июля. Об этом сообщают в администрации города.
Ограничения произойдут в связи со значительным количеством повреждений на тепловых сетях, подключенных от Самарской ТЭЦ, Верхней зоны Безымянной ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.
По информации самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» ограничение действует в границах улиц: Алма-Атинская-Ташкентская-Солнечная-Гастелло-пр. Карла-Маркса-Ставропольская-Каховская-Магистральная-Литвинова-Ракитовское шоссе — Ак.
Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению горячего водоснабжения, поскольку это вынужденная мера для подготовки сетей к бесперебойной работе в