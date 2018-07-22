В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода и грозы

«В воскресенье столичный регион будет по-прежнему находиться во власти атмосферного фронта. В Москве будет облачно, с высокой вероятностью грозовых дождей и температурой, почти на 4 градуса превышающей норму», — сказали в центре погоды в воскресенье.
По данным «Фобос», днем в столице будет плюс 24 — плюс 26 градусов, в Подмосковье — плюс 23 — плюс 28 градусов.
Ветер прогнозируется восточный со скоростью 3−8 метров в секунду, порывистый при грозе. Атмосферное давление изменится мало и останется пониженным — 744 миллиметров ртутного столба, уточнили в погодном центре.