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10:53 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в воскресенье ожидаются облачная погода и грозы

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Облачная погода с температурой воздуха до плюс 26 градусов прогнозируется в Москве в воскресенье, могут пройти грозы, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

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Источник: РИА Новости

«В воскресенье столичный регион будет по-прежнему находиться во власти атмосферного фронта. В Москве будет облачно, с высокой вероятностью грозовых дождей и температурой, почти на 4 градуса превышающей норму», — сказали в центре погоды в воскресенье.

По данным «Фобос», днем в столице будет плюс 24 — плюс 26 градусов, в Подмосковье — плюс 23 — плюс 28 градусов.

Ветер прогнозируется восточный со скоростью 3−8 метров в секунду, порывистый при грозе. Атмосферное давление изменится мало и останется пониженным — 744 миллиметров ртутного столба, уточнили в погодном центре.

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