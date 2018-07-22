МЧС рассказало о последствиях ливня в Гомеле

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Сильные ливни, которые подтопили здания и дороги, а также парализовали работу общественного транспорта, обрушились на Гомель в субботу.

Как сообщили в МЧС области, с 3:30 до 13:30 в областном центре выпало 72,8 мм осадков (при среднемесячной норме 91 мм).

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В результате дождевыми водами были подтоплены подвалы и подвальные помещения в 3-х многоквартирных жилых домах, 45 частных домовладениях, средней школе и складском помещении частного предприятия, двух магазинах промышленных товаров.

Также подтоплены 11 участков автомобильных дорог областном центре и 1 участок дороги в д. Забияка (Гомельский район). На время было остановлено движение 10 троллейбусного и 9 автобусного маршрутов. Также был случай падения на проезжую часть дерева.

Спасатели оказали помощь помощь в буксировке 5 автомобилей, а также откачке воды.