МЧС рассказало о последствиях ливня в Гомеле
За субботу по области прошел грозовой фронт, в результате которого выпала почти среднемесячная норма осадков.
За субботу по области прошел грозовой фронт, в результате которого выпала почти среднемесячная норма осадков.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Сильные ливни, которые подтопили здания и дороги, а также парализовали работу общественного транспорта, обрушились на Гомель в субботу.
Как сообщили в МЧС области, с 3:30 до 13:30 в областном центре выпало 72,8 мм осадков (при среднемесячной норме 91 мм).
В результате дождевыми водами были подтоплены подвалы и подвальные помещения в 3-х многоквартирных жилых домах, 45 частных домовладениях, средней школе и складском помещении частного предприятия, двух магазинах промышленных товаров.
Также подтоплены 11 участков автомобильных дорог областном центре и 1 участок дороги в д. Забияка (Гомельский район). На время было остановлено движение 10 троллейбусного и 9 автобусного маршрутов. Также был случай падения на проезжую часть дерева.
Спасатели оказали помощь помощь в буксировке 5 автомобилей, а также откачке воды.
Как сообщили в МЧС, жизнеобеспечение не нарушено, пострадавших нет. Эвакуация также не проводилась.