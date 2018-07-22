В Калининграде открылся новый Дом молодежи

Комплекс обладает всей инновационной, коммуникативной техникой, необходимой для реализации молодежных проектов и инициатив. Там есть удобные конференц-залы для проведения семинаров и тренингов, спортивно-оздоровительный зал для проведения мастер-классов по танцам и любым другим направлениям. Нашлось место и арт-пространствам, где можно реализовать себя как творческую личность, а также делиться приобретёнными умениями и навыками. Кроме того, центр обладает вместительной собственной территорией, где возможно проведение открытых лекций, уличных мероприятий, а также будет открытый кинотеатр и площадка для занятий спортом.