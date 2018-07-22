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11:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде открылся новый Дом молодежи

На улице Князева открылся Дом молодежи — новое многофункциональное пространство для юных калининградцев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Комплекс обладает всей инновационной, коммуникативной техникой, необходимой для реализации молодежных проектов и инициатив. Там есть удобные конференц-залы для проведения семинаров и тренингов, спортивно-оздоровительный зал для проведения мастер-классов по танцам и любым другим направлениям. Нашлось место и арт-пространствам, где можно реализовать себя как творческую личность, а также делиться приобретёнными умениями и навыками. Кроме того, центр обладает вместительной собственной территорией, где возможно проведение открытых лекций, уличных мероприятий, а также будет открытый кинотеатр и площадка для занятий спортом.

Капитальный ремонт, реконструкция и оснащение здания проходило последние полгода. На эти цели было выделено более 12 миллионов рублей. Теперь здесь одновременно, занимаясь по интересам и не мешая друг другу, могут собраться свыше 300 человек — не учитывая просторного двора, где в день открытия также кипела жизнь.

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