В Калининграде открылся новый Дом молодежи
На улице Князева открылся Дом молодежи — новое многофункциональное пространство для юных калининградцев. Об этом сообщает
На улице Князева открылся Дом молодежи — новое многофункциональное пространство для юных калининградцев. Об этом сообщает
Комплекс обладает всей инновационной, коммуникативной техникой, необходимой для реализации молодежных проектов и инициатив. Там есть удобные
Капитальный ремонт, реконструкция и оснащение здания проходило последние полгода. На эти цели было выделено более 12 миллионов рублей. Теперь здесь одновременно, занимаясь по интересам и не мешая друг другу, могут собраться свыше 300 человек — не учитывая просторного двора, где в день открытия также кипела жизнь.