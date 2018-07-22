В Перми появилось граффити с Владимиром Путиным, играющим в футбол

В Перми появилось ещё одно граффити, посвященное недавно завершившемуся в нашей стране чемпионату мира. На этот раз героем
На граффити Президент России, изображённый в костюме, наносит удар по мячу.
Автор работы Андрей Миляхов назвал её «Владимир Путин гоняет мяч в зале Кремля». Граффити он нарисовал на одной из стен Мотовилихинских заводов.
Напомним, ранее пермский художник Андрей Миляхов украсил стену одного из домов по улице Луначарского граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова.