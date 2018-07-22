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12:16 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми появилось граффити с Владимиром Путиным, играющим в футбол

Стрит-арт украсил стену Мотовилихинских заводов.

В Перми появилось ещё одно граффити, посвященное недавно завершившемуся в нашей стране чемпионату мира. На этот раз героем стрит-арта стал Владимир Путин.

На граффити Президент России, изображённый в костюме, наносит удар по мячу.

Автор работы Андрей Миляхов назвал её «Владимир Путин гоняет мяч в зале Кремля». Граффити он нарисовал на одной из стен Мотовилихинских заводов.

Напомним, ранее пермский художник Андрей Миляхов украсил стену одного из домов по улице Луначарского граффити с изображением главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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