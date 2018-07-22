Рабочая неделя в Омске начнётся с дождей
Непогода продлится два дня и закончится к среде.
Непогода продлится два дня и закончится к среде.
После прохладных выходных омичей ждёт дождливый понедельник. Как сообщило
Во вторник непогода продолжится, дождь будет лить всю ночь, а днём вероятна гроза. Станет немного теплее: 9 — 14 градусов ночью, от 18 до 23 днём. Ветер останется
В ночь со вторника на среду также ожидаются дожди, но днём, по сообщению метеорологов, осадков уже не будет. Температура вырастет до 26 градусов тепла.