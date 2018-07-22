Рабочая неделя в Омске начнётся с дождей

После прохладных выходных омичей ждёт дождливый понедельник. Как сообщило Обь-Иртышское УГМС, ночью по области ожидается небольшой дождь, а днём — сильный. Температура ночью упадёт до 7 — 12 градусов Цельсия, днём поднимется до 13 — 18, местами до 24. Ветер будет преимущественно северо-восточным, с порывами до 22 метров в секунду.

Во вторник непогода продолжится, дождь будет лить всю ночь, а днём вероятна гроза. Станет немного теплее: 9 — 14 градусов ночью, от 18 до 23 днём. Ветер останется северо-восточным.