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12:15 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Опять гроза, ветер и град: в Ростове действует штормовое предупреждение

Управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону предупреждает: до конца суток 24 июля сохраняется штормовое предупреждение.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 754 мм рт. ст. 2 м/с

По данным Ростовского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.

Внимание: во время грозы рекомендовано не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом, не разговаривать на улице по мобильному телефону, а в доме закрыть окна, убрать с балконов вещи, при скачках напряжения обесточить электроприборы, без крайней необходимости не выходить на улицу.

Также важно — не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в низинах, под деревьями и конструкциями, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, не пытаться самостоятельно преодолеть затопленные участки, заранее забрать детей из спортивных, развлекательных учреждений, а лучше воздержаться от их посещения, покинуть заведения, находящиеся в зоне подтоплений.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону дежурят на проблемных участках до поступления благоприятного прогноза погоды. В экстренных случаях звоните — 112.

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