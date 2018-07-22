Опять гроза, ветер и град: в Ростове действует штормовое предупреждение

По данным Ростовского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−22 м/с.

Внимание: во время грозы рекомендовано не купаться в водоемах, не прятаться под одиноким или высоким деревом, не разговаривать на улице по мобильному телефону, а в доме закрыть окна, убрать с балконов вещи, при скачках напряжения обесточить электроприборы, без крайней необходимости не выходить на улицу.

Также важно — не парковать автомобили и не оставлять детские коляски в низинах, под деревьями и конструкциями, на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию, не пытаться самостоятельно преодолеть затопленные участки, заранее забрать детей из спортивных, развлекательных учреждений, а лучше воздержаться от их посещения, покинуть заведения, находящиеся в зоне подтоплений.