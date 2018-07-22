Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Унесли простыни и одеяла: какой ущерб понесли поезда ЧМ-2018
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Земфира рассказала, планирует ли заводить ребенка
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Бородина показала, какой сделала ремонт, и напугала поклонников
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Туристы из ЕС ответили за "соблазн сфотграфироваться на Украине"
Меньшова в купальнике понравилась фанатам - фото
Новые ПДД: инструкция для тех, кто ничего не понял
50 машин застряли в свежеуложенном асфальте (фото)
Уникальное оружие оказалось фальшивкой
Странное происшествие в небе над Антарктидой
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы самые богатые музыканты

Журнал Billboard опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкальных исполнителей 2018 года. В список вошло 50 групп и сольных артистов.

Источник: Reuters

На первой строчке оказался ирландский коллектив U2, с начала года успевший заработать 54,4 миллиона долларов. Большую часть прибыли составил доход от концертного тура The Joshua Tree. Группа также стала лидером подобного рейтинга в 2017 году.

На втором месте — американский исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс. По подсчетам издания, он заработал 52,2 миллиона долларов. Замыкает тройку группа Metallica с доходом в 43,2 миллиона долларов.

В рейтинг также попали такие артисты, как Бруно Марс, Эд Ширан, Леди Гага, Билли Джоэл, Guns N' Roses, Роджер Уотерс, Coldplay, The Weeknd, Кендрик Ламар, Red Hot Chili Peppers, JAY-Z и Пол Маккартни.

Ранее в июле журнал Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.

 В ДНР вынесли смертный приговор
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Ограбление вынудило полиглота из Кении прожить на улице Киева
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Регина Тодоренко подогрела слухи о своей беременности Поклонники звезды уверены, что она ждет ребенка.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь