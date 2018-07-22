Такое бывает раз в 100 лет: жители Молдовы увидят два редких явления

Первое явление — самое продолжительное лунное затмение XXI века. По молдавскому времени оно начнется 27 июля в 21.24 и завершится в 1.20 — продолжительность составит 3 часа 56 минут. Полная фаза затмения продлится 1 час 44 минуты (с 22.30 до 0.14). Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.

Второе явление — великое противостояние Марса. Это означает, что Солнце, Земля и Марс «выстроятся» друг напротив друга. Красная планета будет видна ниже Луны, у южного горизонта. На максимально близкое расстояние к Земле Марс подойдет 31 июля, при этом ожидается продолжительное противостояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Планету можно увидеть уже сейчас.