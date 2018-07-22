Жара +30 градусов возвращается в Челябинск
После прохладных выходных в Челябинск возвращаются жаркие дни. Температура воздуха на неделе прогреется до +30 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
После прохладных выходных в Челябинск возвращаются жаркие дни. Температура воздуха на неделе прогреется до +30 градусов, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
С понедельник, 25 июля, ожидается солнечный день без осадков, воздух прогреется до +25 градусов. Во вторник и среду — +28 жары, и в четверг и пятницу, согласно прогнозу, воздух и вовсе раскалится до +30 градусов. По ночам будет +17,+19 градусов. Осадков на неделе не ожидается.