Прояснилась судьба разгромившей московский автосалон косули

Косуля забежала в автосалон в Кунцево 20 июля. На видео заметно, как животное бегает по техцентру среди машин и пытается найти выход. Работники заведения безуспешно пытаются направить его к двери и вывести наружу. В один из моментов животное начинает бегать рядом с автомобилем Mercedes. «Только не “Мерседес”!», — кричит автор видео, испугавшийся за машину.