Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США предъявляют права на главную "водную артерию" России - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Максим Галкин сотворил чудо для дочки
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Проверь себя: у 99% людей от этих звуков бегают мурашки
«Раскаиваюсь каждый день»Как изменил Америку скандал с Моникой Левински
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
Сергей Безруков растрогал соцсети нежным отношением к дочке
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Завершение обгона через сплошную — лишение или нет?
Что считать недоливом на АЗС и как добиться правды
Усыновленный Ксенией Стриж Никита вернулся в детдом
Медведева вышла замуж за иностранца
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
40Самые яркие болельщики ЧМ
12Дети, пропавшие в тайской пещере, найдены
10:47 (мск), источник: Мослента

Прояснилась судьба разгромившей московский автосалон косули

Животное передали ветеринарам.

Источник: Enguerran Urban

Косулю, которая бегала по помещению московского автосалона и разбила стекло, нашли. Как сообщает Telegram-канал Hue, животное отвезли ветеринару.

Предполагается, что после реабилитации ее передадут в специальный приемник.

Косуля забежала в автосалон в Кунцево 20 июля. На видео заметно, как животное бегает по техцентру среди машин и пытается найти выход. Работники заведения безуспешно пытаются направить его к двери и вывести наружу. В один из моментов животное начинает бегать рядом с автомобилем Mercedes. «Только не “Мерседес”!», — кричит автор видео, испугавшийся за машину.

Автомобиль не пострадал. Косуля убежала, выбив окно. Сотрудники автосалона сообщили об этом зоозащитникам, но сразу найти ее не получилось.

Все новости региона
 Москвичка лишилась миллиона из-за любви к футболу
Мару Багдасарян опять поймали за рулем
Медведев раскритиковал чиновников Северного Кавказа
Собака открыла багажный отсек самолета при подлете к Москве
«Скорее бы выйти из проклятой тайги». Почему пропадают туристы
Найдена самая неудачливая коала в Австралии
ФСБ раскрыла канал поставки оружия из Евросоюза в Россию
Как Джефф Безос стал самым богатым человеком на планете
Названы главные смертельные угрозы человечеству в 21 веке
Спорт
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро На данный момент три клуба — «Челси», «Монако» и «Ювентус» — претендуют на Александра Головина
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
Datsun mi-DO: о чем мечтает российский рыбак? Блиц-тест экспериментального Datsun mi-DO, который создали по советам клиентов марки. Что нового появилось у хэтчбека?
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Странные дома: кто живет в хижине посреди реки и в доме в форме крокодила
Леди
Это неродное: звезды до и после наращенных волос Вспоминаем самые разительные примеры до и после появления накладных прядей в жизни знаменитостей
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь