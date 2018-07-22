Омск поставил рекорд по «серебристым облакам»
Глава омского планетария Владимир Крупко зафиксировал очередной астрономический рекорд.
Глава омского планетария Владимир Крупко зафиксировал очередной астрономический рекорд.
В ночь на воскресенье, 22 июля, он зафиксировал крайне редкое явление — «серебристые облака». Это уже 28-й раз за год.
По словам астронома, это максимальное значение для Омской области.
«Несмотря на то, что в Омске в июле этого года это шестое появление “серебристых облаков”, сегодня установлен абсолютный рекорд зарегистрированных появлений “серебра” с 1975 года, начала периодических наблюдений», — написал Владимир Крупко.
Отметим, что «серебристые облака» — явление, возникающее в ночном небе летом, на большой высоте. Их можно наблюдать на нашей широте.