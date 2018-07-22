Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франция закрывает торгпредство в России после ЧМ - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Беременная Регина Тодоренко и Влад Топалов вышли в свет
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Российская компания заплатит США миллиарды долларов из-за Украины
Эксперт сказал, чего Меланье Трамп перекосило лицо
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Мост из РФ в Китай обрушился в Амур - видео
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Звезда “6 кадров” вышла замуж за француза - СМИ
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
14:31 (мск), источник: СуперОмск

Омск поставил рекорд по «серебристым облакам»

Глава омского планетария Владимир Крупко зафиксировал очередной астрономический рекорд.

В ночь на воскресенье, 22 июля, он зафиксировал крайне редкое явление — «серебристые облака». Это уже 28-й раз за год.

По словам астронома, это максимальное значение для Омской области.

«Несмотря на то, что в Омске в июле этого года это шестое появление “серебристых облаков”, сегодня установлен абсолютный рекорд зарегистрированных появлений “серебра” с 1975 года, начала периодических наблюдений», — написал Владимир Крупко.

Отметим, что «серебристые облака» — явление, возникающее в ночном небе летом, на большой высоте. Их можно наблюдать на нашей широте.

Все новости региона
 Омских водителей после выходных проверят на трезвость
Омск поставил рекорд по «серебристым облакам»
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Владелец «Спартака» считает, что в его команде перебор игроков
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь