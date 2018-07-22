БГУ повысил стоимость обучения

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет установил новые цены на учебу в 2018—2019 учебном году, соответствующая информация опубликована на сайте БГУ.

Несколько белорусских вузов на уходящей неделе опубликовали новые учебы на платном отделении. Поднял стоимость своих услуг и главный вуз страны.

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Дороже всего учиться на дневной форме на специальностях «Международное право», «Правоведение» и «Экономическое право» — здесь цены достигают 3575 рублей в год. По сравнению с установленными весной цифрами, стоимость здесь выросла почти на 400 рублей.

На экономическом факультете первый курс обойдется в 3467 рублей, на биологическом — 3223. Чуть менее трех тысяч рублей год учебы будет стоить на факультете прикладной математики и информатики.

Дешевле всего учиться на «Социальной работе», а также русской и белорусской филологии — 2353 рубля за год.

Подробнее о ценах на учебу в Белгосуниверситете можно посмотреть на сайте вуза.