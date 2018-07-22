Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев вернет ядерный арсенал, если Трамп «сдаст» Украину — эксперт
Водители захотели упростить себе движение: ГИБДД не оценила
Катя Гордон показала редкое фото младшего сына
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Burberry сожгла товары на 28 млн фунтов стерлингов
Британские следователи рассказали, кто отравил Скрипалей В Великобритании следователи рассказали о личностях тех, кто отравил Сергея Скрипаля и его дочь
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Школьник из Москвы покорил жюри британского «Голоса. Дети»
Кристина Асмус и Евгений Миллер сыграют пару в новом сериале
Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились
Меньшова в купальнике понравилась фанатам - фото
"Можем прийти к худшей ситуации": глава Альфа-банка о Сбербанке
У ехавшего в РФ священника из Киева изъяли $52 тыс
Звезда “6 кадров” вышла замуж за француза - СМИ
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Мумия россиянки десять лет получала квитанции об оплате ЖКХ
Уютный интерьер с мужским характером (фото)
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:23 (мск), источник: Sputnik.by

БГУ повысил стоимость обучения

Белорусские вузы продолжают публиковать новые цены учебы на платном отделении.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Белорусский государственный университет установил новые цены на учебу в 2018—2019 учебном году, соответствующая информация опубликована на сайте БГУ.

Несколько белорусских вузов на уходящей неделе опубликовали новые учебы на платном отделении. Поднял стоимость своих услуг и главный вуз страны.

Читайте также
Проходные баллы на экономический факультет БГУ выросли

Дороже всего учиться на дневной форме на специальностях «Международное право», «Правоведение» и «Экономическое право» — здесь цены достигают 3575 рублей в год. По сравнению с установленными весной цифрами, стоимость здесь выросла почти на 400 рублей.

На экономическом факультете первый курс обойдется в 3467 рублей, на биологическом — 3223. Чуть менее трех тысяч рублей год учебы будет стоить на факультете прикладной математики и информатики.

Дешевле всего учиться на «Социальной работе», а также русской и белорусской филологии — 2353 рубля за год.

Подробнее о ценах на учебу в Белгосуниверситете можно посмотреть на сайте вуза.

Сейчас продолжается подача документов на платное отделение в вузах. Новые цены на учебу установили пока не все университеты — то есть некоторые абитуриенты еще не знают, сколько им придется платить за выбранные специальности.

Все новости региона
 Заводили мужчин и машины: красивые девушки и авто фестиваля Sunday-2018
Фильм белорусского режиссера получил гран-при Одесского кинофестиваля
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Владелец «Спартака» считает, что в его команде перебор игроков
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь