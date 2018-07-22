Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госизмена в «Роскосмосе»: первая отставка - СМИ
Грузчик получил в подарок машину за то, что пришел на работу
Лариса Гузеева показала семейное фото мамы и дочки
На кого променял жену бывший кандидат в президенты Павел Грудинин
Чувственная Моника Беллуччи украсила обложку Esquire
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Британские СМИ нашли "поезд мертвецов" в метро Москвы (видео)
Сеть смеется над новой формой сборной Украины
Назван самый возмутительный фильм года
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Волочкова села на шпагат на “банан” - фото
Туристы пересекли границу Украины и поплатились
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Звезда “6 кадров” вышла замуж за француза - СМИ
Собчак живет, т.к. кто-то убивал людей - Прилепин
Куда не стоит ехать отдыхать летом (фото)
6 соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Фоторепортажи
24Сборная Франции стала первым финалистом ЧМ
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:37 (мск), источник: Tengrinews

Гроза и шквалистый ветер: в нескольких областях РК объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 88% 755 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Tengrinews

Так, по данным метеорологов, 22 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, порывы северо-восточного, восточного ветра до 15−20 метров в секунду. В Актобе также ожидаются порывы северо-восточного ветра до 18 метров в секунду.

23 июля в Северо-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами 15−20 метров в секунду, с порывами до 23−28 метров в секунду. Местами гроза, шквал, днем возможен град. В Петропавловске аналогичная ситуация. Вероятность шторма 90−95 процентов. Также синоптики предупредили жителей Акмолинской области о том, что 23 июля ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15−20 метров в секунду. Днем местами гроза, град. В Астане 23 июля ожидается ночью и утром туман. Днем гроза, град, ветер северный, северо-западный порывы 15−20 метров в секунду. Также 23 июля ветер 15−20 метров в секунду ожидается в Костанайской области.

Отметим, по данным метеослужбы, сегодня сохраняется неустойчивый характер погоды. На юге, юго-востоке, юго-западе и крайнем севере республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на западе шквал, днем на севере, в центре, на западе и востоке республики возможен град. «В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами — гроза, ветер 15−20 метров в секунду, днем возможен град, в Западно-Казахстанской — шквал. В Жамбылской, днем в Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15−20 метров в секунду с пыльной бурей. В Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, ветер 15−22 метров в секунду. В Мангистауской области ночью местами усилится ветер до 15−20 метров в секунду», — отмечается в информации синоптиков. В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангыстауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Туркестанской области ожидается сильная, в пустынных районах очень сильная жара.

Все новости региона
Казахстанская теннисистка выиграла турнир President’s Cup-2018 в парном разряде
СМИ: коалиция США нанесла удары по мирным жителям в Сирии
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Российский боксер проиграл украинцу в бою за Кубок Мохаммеда Али
Владелец «Спартака» считает, что в его команде перебор игроков
Для чего в Австралии будут стрелять солью в небо
Израиль эвакуировал из Сирии членов «Белых касок»
Президент Ирана предостерег Трампа от необдуманных действий
Спорт
Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, победив Гассиева 12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский». Все трое судей отдали победу 31-летнему украинскому спортсмену
Hi-Tech
Не боится жары, воды, падений: мощный флагман уже в России LG G7 ThinQ: топовый процессор Snapdragon 845, экран с модным «вырезом», который можно скрыть, и крутая защита
Авто
С движком «от самолета»: бешеные машины СССР В середине 20 века автомобильный мир охватила газотурбинная лихорадка: на машины пытались ставить двигатели на манер авиационных. В Советском Союзе стремились сделать это лучше всех
Кино
Забытые секс-символы: 20 актеров, от которых все были без ума В зависимости от вашего возраста эти имена и лица могут показаться вам смутно знакомыми, а могут вызвать приятную ностальгию: вспоминаем секс-символов из культовых фильмов и сериалов прошлых десятилетий
Недвижимость
Куда не стоит ехать отдыхать летом
Танковое училище в Челябинске решили превратить в жилье
Шесть соток и бурьян: можно ли купить дачу за миллион
Названы лучшие города России для обогащения на жилье
Леди
Отвергла Юрия Гагарина, стала первой леди: что мы знаем о Наине Ельциной О Наине Ельциной знает даже молодежь, а вот чем она так запомнилась поколениям, будем вспоминать прямо сейчас.
Дети
Максим Галкин сотворил чудо для дочки Шоумен поразил Лизу необычным фокусом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь