Гроза и шквалистый ветер: в нескольких областях РК объявили штормовое предупреждение

23 июля в Северо-Казахстанской области ожидается северо-восточный ветер местами 15−20 метров в секунду, с порывами до 23−28 метров в секунду. Местами гроза, шквал, днем возможен град. В Петропавловске аналогичная ситуация. Вероятность шторма 90−95 процентов. Также синоптики предупредили жителей Акмолинской области о том, что 23 июля ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северный, северо-западный ночью местами, днем на большей части 15−20 метров в секунду. Днем местами гроза, град. В Астане 23 июля ожидается ночью и утром туман. Днем гроза, град, ветер северный, северо-западный порывы 15−20 метров в секунду. Также 23 июля ветер 15−20 метров в секунду ожидается в Костанайской области.

Отметим, по данным метеослужбы, сегодня сохраняется неустойчивый характер погоды. На юге, юго-востоке, юго-западе и крайнем севере республики ожидается погода без осадков. Местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра на юге и юго-востоке с пыльной бурей, на западе шквал, днем на севере, в центре, на западе и востоке республики возможен град. «В Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами — гроза, ветер 15−20 метров в секунду, днем возможен град, в Западно-Казахстанской — шквал. В Жамбылской, днем в Кызылординской областях ожидается местами усиление ветра 15−20 метров в секунду с пыльной бурей. В Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, ветер 15−22 метров в секунду. В Мангистауской области ночью местами усилится ветер до 15−20 метров в секунду», — отмечается в информации синоптиков. В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангыстауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях сохранится сильная жара. В Туркестанской области ожидается сильная, в пустынных районах очень сильная жара.