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14:38 (мск), источник: Комсомольская правда

«На прощании люди стали апплодировать ей»: Нижний Тагил простился с актрисой Изой Высоцкой

Она умерла на 81 году жизни.

В пятницу, 20 июля не стало Изы Высоцкой. Многие ее знали, как первую супругу актера и поэта Владимира Высоцкого, однако она и сама была выдающейся актрисой. Почти 48 лет она проработала в Нижнетагильском драматическом театре. Отыграла весь последний сезон и ушла на 81-м году жизни. Ее должны были похоронить на Аллее славы на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле, где покоятся самые известные люди города. Но оказалось, что Иза Константиновна была против этого и даже прощальных церемоний в родном театре не хотела.

Тем не менее, сегодня, 22 июля, Нижний Тагил все равно пришел проститься с Изой Высоцкой. Церемония прошла в 13.30 в ритуальном зале агентства «Реквием» на улице Челюскинцев.

— Она — первая актриса не областных театров Урала и единственная тагильчанка, удостоенная высшего актерского звания «Народный артист Российской Федерации», — поделились сотрудники театра, в котором работала Иза Константиновна. — Она сыграла десятки главных ролей в спектаклях. Многие из них подолгу привлекали публику, так как главные роли в них исполняла любимая зрителями актриса.

Последним спектаклем, в котором она играла была мелодрама «Деревья умирают стоя». На прощание пришли не только рядовые зрители, но и представители администрации Нижнего Тагила и регионального правительства. Прощание продлилось час. За это время в ритуальном зале собралось столько людей, что места всем не хватало. В конце церемонии люди стали апплодировать Изе Константиновне, как принято на похоронах актеров.

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