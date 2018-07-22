«На прощании люди стали апплодировать ей»: Нижний Тагил простился с актрисой Изой Высоцкой

В пятницу, 20 июля не стало Изы Высоцкой. Многие ее знали, как первую супругу актера и поэта Владимира Высоцкого, однако она и сама была выдающейся актрисой. Почти 48 лет она проработала в Нижнетагильском драматическом театре. Отыграла весь последний сезон и ушла на 81-м году жизни. Ее должны были похоронить на Аллее славы на Рогожинском кладбище в Нижнем Тагиле, где покоятся самые известные люди города. Но оказалось, что Иза Константиновна была против этого и даже прощальных церемоний в родном театре не хотела.

Тем не менее, сегодня, 22 июля, Нижний Тагил все равно пришел проститься с Изой Высоцкой. Церемония прошла в 13.30 в ритуальном зале агентства «Реквием» на улице Челюскинцев.

— Она — первая актриса не областных театров Урала и единственная тагильчанка, удостоенная высшего актерского звания «Народный артист Российской Федерации», — поделились сотрудники театра, в котором работала Иза Константиновна. — Она сыграла десятки главных ролей в спектаклях. Многие из них подолгу привлекали публику, так как главные роли в них исполняла любимая зрителями актриса.