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14:01 (мск), источник: Sputnik.by

Дождливая погода сохранится в Беларуси в понедельник

На большей части территории страны в понедельник 23 июля пройдут грозы и ливни.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси и 23 июля, сообщили в Белгидромете.

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Ненастная погода пришла в республику в середине июля. В некоторых городах Беларуси уже выпало более месячной нормы осадков, из-за ливней заметно пострадали Брест, Гомель и ряд иных населенных пунктов.

Сохранится дождливая погода и в ближайший понедельник 23 июля. По данным синоптиков, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, а местами — грозы и сильные ливни.

Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах возможны порывы. Температура воздуха ночью составит +14…+20, днем — +21…+27.

Согласно предварительным прогнозам, аналогичная погода будет наблюдаться в Беларуси всю первую половину грядущей недели.

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