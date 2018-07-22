Дождливая погода сохранится в Беларуси в понедельник
На большей части территории страны в понедельник 23 июля пройдут грозы и ливни.
На большей части территории страны в понедельник 23 июля пройдут грозы и ливни.
МИНСК, 22 июл — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси и 23 июля, сообщили в Белгидромете.
Ненастная погода пришла в республику в середине июля. В некоторых городах Беларуси уже выпало более месячной нормы осадков,
Сохранится дождливая погода и в ближайший понедельник 23 июля. По данным синоптиков, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, а местами — грозы и сильные ливни.
Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах возможны порывы. Температура воздуха ночью составит +14…+20, днем — +21…+27.
Согласно предварительным прогнозам, аналогичная погода будет наблюдаться в Беларуси всю первую половину грядущей недели.