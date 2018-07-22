Дождливая погода сохранится в Беларуси в понедельник

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Дождливая погода сохранится в Беларуси и 23 июля, сообщили в Белгидромете.

Читайте также МЧС рассказало о последствиях ливня в Гомеле

Ненастная погода пришла в республику в середине июля. В некоторых городах Беларуси уже выпало более месячной нормы осадков, из-за ливней заметно пострадали Брест, Гомель и ряд иных населенных пунктов.

Сохранится дождливая погода и в ближайший понедельник 23 июля. По данным синоптиков, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, а местами — грозы и сильные ливни.

Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах возможны порывы. Температура воздуха ночью составит +14…+20, днем — +21…+27.