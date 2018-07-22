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14:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии температура воздуха снизится до +5 градусов

В ближайшие дни в Башкирии ожидается сильное понижение температуры воздуха.

Так, по прогнозам Башгидрометцентра, в ночь на понедельник в восточных районах республики столбики термометров опустятся до +5 градусов. На остальной территории республики ночью температура воздуха составит 10−15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21−26 градусов. Осадки не прогнозируются.

Во вторник, 24 июля, ночью будет также прохладно: +7 градусов по востоку и+11−16 градусов по республике. Днем температура воздуха составит +24, +29 градусов. По-прежнему без осадков.

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