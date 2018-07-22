В Башкирии температура воздуха снизится до +5 градусов

Так, по прогнозам Башгидрометцентра, в ночь на понедельник в восточных районах республики столбики термометров опустятся до +5 градусов. На остальной территории республики ночью температура воздуха составит 10−15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21−26 градусов. Осадки не прогнозируются.