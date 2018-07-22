В Новокузнецке погиб врач «скорой помощи»
ДТП с участием трёх автомобилей произошло ночью на пр. Бардина.
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ДТП с участием трёх автомобилей произошло ночью на пр. Бардина.
Новокузнецк, 22 июля —
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По показаниям очевидцев, первыми на дороге возле городской больницы столкнулись УАЗ и Lexus. От удара «скорую помощь» вынесло на полосу встречного движения, и она столкнулась с автомобилем Volkswagen.
В результате аварии погиб врач «скорой помощи», ещё четверо человек пострадали.