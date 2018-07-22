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14:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке погиб врач «скорой помощи»

ДТП с участием трёх автомобилей произошло ночью на пр. Бардина.

Новокузнецк, 22 июля — АиФ-Кузбасс. Дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным, потому что УАЗ «скорой» после первого столкновения врезался во встречный Volkswagen.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По показаниям очевидцев, первыми на дороге возле городской больницы столкнулись УАЗ и Lexus. От удара «скорую помощь» вынесло на полосу встречного движения, и она столкнулась с автомобилем Volkswagen.

В результате аварии погиб врач «скорой помощи», ещё четверо человек пострадали.

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