В Новокузнецке погиб врач «скорой помощи»

Новокузнецк, 22 июля — АиФ-Кузбасс. Дорожно-транспортное происшествие оказалось смертельным, потому что УАЗ «скорой» после первого столкновения врезался во встречный Volkswagen.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По показаниям очевидцев, первыми на дороге возле городской больницы столкнулись УАЗ и Lexus. От удара «скорую помощь» вынесло на полосу встречного движения, и она столкнулась с автомобилем Volkswagen.