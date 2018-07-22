Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. У картины художника Александра Шевченко «Баба с ведрами» отслоилось 60 процентов краски. Об этом сообщил активист Мурат Сарсенов на своей странице в Facebook.

Напомним, полотно пострадало в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого из-за сработавшей системы пожаротушения.

Накануне в музей приезжала заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения произведения искусства.

«По словам Мариники Маратовны (прим. ред.: искусствовед Мариника Бабаназарова), до 60% процентов краски отошло. Грунт на месте, но картина в удручающем состоянии», — пишет активист.

Ссылаясь на Акилову, Сарсенов добавил, что восстановлением картины будут заниматься иностранные реставраторы.

Ранее администрация музея заявляла, что ведет переговоры по привлечению высококлассных специалистов для реставрации экспоната.