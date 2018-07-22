Стала известна степень повреждения картины из музея Савицкого
В музей приезжала замминистра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения полотна.
В музей приезжала замминистра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения полотна.
ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. У картины художника Александра Шевченко «Баба с ведрами» отслоилось 60 процентов краски. Об этом сообщил активист Мурат Сарсенов на своей странице в Facebook.
Напомним, полотно пострадало в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого
Накануне в музей приезжала заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова для того, чтобы оценить степень повреждения произведения искусства.
«По словам Мариники Маратовны (прим. ред.: искусствовед Мариника Бабаназарова), до 60% процентов краски отошло. Грунт на месте, но картина в удручающем состоянии», — пишет активист.
Ссылаясь на Акилову, Сарсенов добавил, что восстановлением картины будут заниматься иностранные реставраторы.
Ранее администрация музея заявляла, что ведет переговоры по привлечению высококлассных специалистов для реставрации экспоната.
Картина Александра Шевченко «Баба с ведрами» — одно из знаковых полотен в коллекции нукусского музея. Стоимость работы, по оценкам некоторых специалистов, может достигать полутора миллионов долларов.