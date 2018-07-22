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18:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцы жалуются на задержку холодной и горячей воды после отключения

Чтобы восстановить их подачу потребуется еще несколько часов, объясняют коммунальщики.

Источник: Reuters

Воронежцы сообщают, что вода, которую отключили жителям Левобережного и Железнодорожного районов в пятницу вечером, до сих пор не вернулась в отдельные дома и на верхние этажи. В одних квартирах нет только кипятка, в других до сих пор сухие оба крана, а где-то из трубы течет сплошная чернота.

Как поясняют специалисты, на восстановление нормального водоснабжения потребуется еще несколько часов. Нужно, чтобы система промылась и заполнилась. Задержки с подачей горячей воды вызваны необходимостью запуска котельных, которые останавливали на время проведения работ на водоподъемной станции.

Скорее всего, трудности переходного периода продлятся до конца 22 июля.

Напомним, водоподъемную станцию остановили в связи с необходимостью монтажа оборудования для очистки воронежской воды от природных примесей марганца.

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