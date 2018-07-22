Воронежцы жалуются на задержку холодной и горячей воды после отключения
Чтобы восстановить их подачу потребуется еще несколько часов, объясняют коммунальщики.
Чтобы восстановить их подачу потребуется еще несколько часов, объясняют коммунальщики.
Воронежцы сообщают, что вода, которую отключили жителям Левобережного и Железнодорожного районов в пятницу вечером, до сих пор не вернулась в отдельные дома и на верхние этажи. В одних квартирах нет только кипятка, в других до сих пор сухие оба крана, а
Как поясняют специалисты, на восстановление нормального водоснабжения потребуется еще несколько часов. Нужно, чтобы система промылась и заполнилась. Задержки с подачей горячей воды вызваны необходимостью запуска котельных, которые останавливали на время проведения работ на водоподъемной станции.
Скорее всего, трудности переходного периода продлятся до конца 22 июля.
Напомним, водоподъемную станцию остановили в связи с необходимостью монтажа оборудования для очистки воронежской воды от природных примесей марганца.