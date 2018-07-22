Воронежцы жалуются на задержку холодной и горячей воды после отключения

Воронежцы сообщают, что вода, которую отключили жителям Левобережного и Железнодорожного районов в пятницу вечером, до сих пор не вернулась в отдельные дома и на верхние этажи. В одних квартирах нет только кипятка, в других до сих пор сухие оба крана, а где-то из трубы течет сплошная чернота.