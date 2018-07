Кофеин не поможет вам похудеть: мнение ученых

Новое исследование, опубликованное на днях в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, расставило все точки над i. Для участия в эксперименте было отобрано 50 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 50 лет. Один раз в неделю, на протяжении трех недель, они приходили утром в лабораторию, чтобы выпить или сок с добавлением кофеина, или ничем не отличающееся от него по цвету и вкусу плацебо. Таким образом, было всего 3 разных напитка: в одном кофеина не было вовсе, в другом его содержание было эквивалентно 113 граммам кофе, а в последнем — 226 граммам кофе. Участникам не говорили, какой именно напиток они получают, но в итоге к концу эксперимента каждый из них получил все три.